La BEI apporte son soutien à Renewi : 40 millions d'EUR pour de nouvelles installations de tri des déchets et de production de biogaz

06 décembre 2022

La Banque européenne d'investissement (BEI) va prêter 40 millions d'EUR à Renewi , un acteur européen de premier plan dans le secteur de la valorisation des déchets, à l'appui des 100 millions d'EUR d'investissements approuvés par le conseil d'administration de l'entreprise.

Les fonds de la BEI serviront à financer la construction de nouvelles installations de tri des déchets en Belgique, pour répondre au règlement Vlarema 8, et aux Pays-Bas pour le recyclage des plastiques et la transformation des déchets alimentaires périmés en gaz.

Ces projets engendreront une augmentation significative de l'extraction de matières premières secondaires de haute qualité, qui s'accompagnera d'une réduction des émissions de carbone.

La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 40 millions d'EUR avec la société Renewi, pour ses investissements dans le domaine du recyclage aux Pays-Bas et en Belgique. Le financement sera consacré à trois investissements clés : i) la construction de trois nouvelles chaînes de tri de haute technologie pour les déchets résiduels, commerciaux et industriels en Flandre (Belgique), pour récupérer et recycler davantage de matériaux et réduire ainsi la quantité de déchets incinérés, ii) la construction d'une nouvelle installation de tri des plastiques rigides à Acht (Pays-Bas), qui produira des plastiques secondaires de haute qualité, et iii) une mise à niveau de la production de biogaz de Renewi dans l'une de ses usines de digestion anaérobie existantes aux Pays-Bas, dans laquelle des micro-organismes décomposent des matériaux biodégradables en l'absence d'oxygène pour produire du biogaz. Les matériaux secondaires produits remplaceront les combustibles fossiles, éviteront d'utiliser d'autres ressources vierges et permettront de réduire davantage les émissions.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Le traitement et l'élimination des déchets jouent un rôle de plus en plus important dans la limitation de nos émissions et de l'utilisation des matières premières, ce qui justifie une gestion aussi efficace que possible. Je suis heureux que la BEI puisse soutenir Renewi dans sa mission globale consistant à donner une nouvelle vie à des matériaux usagés et que la Banque puisse lui permettre également d'accroître le niveau de durabilité de ses activités en Belgique et aux Pays-Bas. »

Sur les nouveaux sites de tri, l'intervention appuyée par le prêt de la BEI se traduira par une augmentation du taux de valorisation et de recyclage des déchets traités. Plus précisément, la nouvelle installation de tri des plastiques rigides contribuera à augmentera la collecte sélective des plastiques et permettra à Renewi d'extraire des matières premières secondaires de meilleure qualité, pour lesquelles il existe une demande croissante sur le marché. S'agissant de l'usine de biogaz de Renewi, la modernisation se traduira par la mise en place de nouveaux équipements permettant de convertir 60 % du biogaz en biométhane, qui peut être injecté dans les réseaux de gaz naturel nationaux, tandis que les 40 % restants seront acheminés vers une installation biogaz-GNL existante.

Annemieke den Otter, directrice financière chez Renewi : « Renewi se réjouit d'avoir l'aval et le soutien de la BEI à l'appui de ces investissements dans des infrastructures vertes essentielles aux Pays-Bas et en Belgique. Le développement de l'économie circulaire est essentiel pour lutter contre les changements climatiques et il est nécessaire d'investir massivement dans des technologies de pointe pour soutenir la transition vers une réutilisation accrue des matériaux. En tant que partenaire privilégié de la valorisation des déchets dans toute l'UE, nous avons l'ambition de soutenir cette transition qui s'accélère, en poursuivant nos investissements et nos innovations, et nous espérons renforcer notre coopération avec la BEI au fil du temps. »

Les travaux de modernisation qu'a entrepris Renewi permettront de réduire les émissions de l'entreprise et les effets des changements climatiques liés à la combustion des déchets plastiques et d'autres matériaux fossiles. En outre, le projet complète un maillon manquant du marché dans le domaine du traitement et du recyclage des déchets en permettant à des tiers de recycler des matériaux extraits par ces nouvelles installations.