Renewi : L'évaluation ESG de Renewi par S&P reste la meilleure du secteur

08 novembre 2022

Renewi, leader international de la revalorisation des déchets, annonce avec fierté que l'entreprise a été reconnue par l'agence de notation de développement durable Standard & Poor Global Ratings (S&P) pour l'importance qu'elle accorde au recyclage et son rôle clé dans l'économie circulaire. Grâce à ses actions visant à accroître son taux de recyclage de premier plan, à produire davantage de matières premières secondaires à faible teneur en carbone et à réduire en permanence les émissions de gaz à effet de serre (GES), Renewi a de nouveau obtenu un score de 83, associé à une forte préparation.

Otto de Bont, CEO de Renewi : « Nos clients et notre société en général exigent de plus en plus une approche plus durable de la gestion des déchets et nous sommes fiers que nos efforts soient reconnus comme étant les meilleurs de notre industrie. Le score reflète l'intégration sans faille de nos stratégies commerciales et de durabilité. Nous continuerons à repousser les limites du recyclage grâce à des investissements importants en matière d'innovation au sein de notre portefeuille, allant de technologies de tri avancées à la production de matériaux secondaires de haute qualité à partir de flux de déchets tels que les réfrigérateurs, les matelas, le verre, les déchets alimentaires et les matériaux de construction. »

Dans la section Environnement du rapport, S&P Global Ratings affirme que « la solide performance environnementale de Renewi reflète son rôle de catalyseur clé de l'économie circulaire, en collaboration avec les entreprises partenaires et la communauté » et que « le taux de recyclage des déchets de Renewi est bien supérieur à la moyenne de 41 % obtenue par ses pairs ». Nous avons à cet égard lancé notre initiative d'innovation Mission 75 pour atteindre un taux de recyclage de 75 % et produire 1 million de tonnes supplémentaires de matières premières secondaires d'ici 2025.

De plus, S&P Global Ratings déclare que nos « opérations contribuent à réduire les émissions de GES tout au long de la chaîne de valeur », car « le recyclage aide à éviter les émissions de carbone qui résultent habituellement de l'utilisationde matériaux vierges pour fabriquer de nouveaux produits ». Notre propre empreinte carbone devrait également diminuer davantage, principalement grâce au verdissement continu de notre flotte et à une accélération de la transition vers les énergies renouvelables à travers l'augmentation de l'approvisionnement en électricité renouvelable et la production d'énergie solaire et éolienne sur nos sites.

Renewi est en bonne voie dans les domaines social et gouvernemental et S&P Global Ratings souligne la manière dont « Renewi a intensifié le dialogue et la collaboration avec ses clients, et diversifie et adapte ses offres de produits », ce qui mène à une mise à niveau de « Bon » à « Fort » pour l'engagement client. Avec notre programme Renewi 2.0, nous renforçons encore les relations avec nos clients, tout en répondant à la demande croissante de produits durables et d'une plus grande utilisation de matières premières secondaires.

Renewi récolte les fruits de stratégies commerciales et de durabilité fortement intégrées et S&P Global Ratings récompense cette approche avec la qualification de « préparation forte » pour l'avenir : « Renewi est prêt à se développer alors que le monde bascule vers une économie circulaire, compte tenu des solides capacités de la société à prolonger la vie des déchets qu'elle gère ».

Le rapport complet de S&P Global Ratings est disponible ici.