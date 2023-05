Renewi : Le Benelux Tour devient le Renewi Tour; l'événement cycliste le plus durable du calendrier

23 mai 2023

La seule course par étapes de l'UCI WorldTour dans le Benelux s'appelle désormais Renewi Tour. Sous l'impulsion du nouveau partenaire titre Renewi, la course cycliste de cinq jours deviendra un événement exemplaire en termes de durabilité. Cette année, le Renewi Tour débutera le 22 août par une présentation des équipes à Knokke-Heist pour s'achever le 27 août à Bilzen. L'objectif principal de cette collaboration est de minimiser l'empreinte écologique du tour cycliste en recyclant le plus grand nombre possible de déchets résiduels.

Dans le Benelux, Renewi est l'entreprise leader sur le marché de la transformation des déchets en produits ('waste to product'). Elle traite et recycle autant de types de déchets que possible pour en extraire de nouvelles matières premières, de nouveaux matériaux et de nouveaux produits de grande valeur. Avec le partenaire principal, ainsi que de nombreux autres partenaires et fournisseurs, le Renewi Tour vise à devenir un événement sans déchets (résiduels).

Avec ce plan, l'organisateur Golazo s'appuie sur l'élan écologique des championnats du monde de cyclisme de 2021 en Belgique, dont Golazo était coorganisateur. En s'appuyant sur une étude de durabilité menée par Deloitte, les partenaires entendent prendre ensemble des mesures supplémentaires en matière de durabilité.

"Tout part d'une charte de durabilité que nous établissons avec nos partenaires, nos fournisseurs et les différentes villes-étapes", explique Christophe Impens de Golazo. "Avec Renewi, dès cette année, nous réduirons fortement les déchets résiduels et nous recyclerons autant que possible. Pour certains autres composants, il faudra un peu plus de temps, mais notre coopération avec Renewi s'étend sur au moins trois ans. D'ici 2025, nous voulons donc réduire les déchets à 0 % et nous avons par ailleurs fait de grands progrès dans d'autres domaines de la durabilité.

"Chez Renewi, nous considérons les déchets comme une opportunité. "Les déchets n'existent pas" est depuis toujours notre cheval de bataille ; grâce au recyclage, les déchets peuvent être considérés comme une source de matières premières secondaires", a déclaré Mark Thys, directeur de Renewi Belgique. "Dans un monde circulaire, la coopération est l'avenir. Avec des partenaires comme Golazo, nous développons des concepts innovants qui vont au-delà de la collecte efficace et durable des flux de déchets. Pour nous, cette collaboration a pour objectif concret de réduire l'impact écologique de l'événement et de recycler autant de flux de déchets que possible."

Il n'y a pas que le nom Renewi Tour et le concept de durabilité de pointe qui sont nouveaux, il y a aussi des changements sur le plan sportif. En raison des réformes du calendrier de l'UCI, le Renewi Tour est désormais une course par étapes de cinq jours au lieu de sept. En 2023, l'une des cinq étapes se déroulera aux Pays-Bas : un contre-la-montre individuel à Sluis le 24 août. Cela s'explique en partie par des accords à long terme avec certaines villes belges, mais aussi par des restrictions sur les escortes policières lors des courses cyclistes aux Pays-Bas. L'ambition est de refaire du Renewi Tour un événement de plusieurs jours aux Pays-Bas en 2024.

Le Renewi Tour débutera par une présentation des équipes le mardi 22 août à Knokke-Heist et s'achèvera le dimanche 27 août à Bilzen. Les 18 UCI WorldTeams participeront au Renewi Tour, ce qui signifie que le plateau de participants sera de grande qualité !

Schéma des étapes:

22/8: présentation des équipes Knokke-Heist

23/8: Blankenberge - Ardooie

24/8: Sluis (Pays-Bas): contre-la-montre individuel

25/8: Aalter - Grammont

26/8: Beringen - Peer

27/8: Riemst - Bilzen

www.renewitour.com