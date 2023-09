(Alliance News) - Macquarie Asset Management a déclaré jeudi qu'il envisageait de faire une offre de rachat de Renewi PLC d'une valeur de 636 millions de livres sterling, mais Renewi a rejeté le prix suggéré comme étant trop bas.

Renewi, basée à Milton Keynes, transforme les déchets en produits recyclés. Macquarie Asset Management fait partie de la société de services financiers Macquarie Group Ltd, basée à Sydney.

Macquarie a déclaré que l'offre serait faite par un ou plusieurs de ses fonds gérés. Elle a déclaré avoir proposé lundi au conseil d'administration de Renewi une offre de 775 pence par action en numéraire. Cette offre a été rejetée, a déclaré Macquarie.

Les actions de Renewi ont augmenté de 37 % à 695,00 pence à Londres jeudi. Les actions de Macquarie ont clôturé en baisse de 0,8 % à 165,02 AUD à Sydney.

Renewi a confirmé plus tard jeudi qu'elle avait rejeté l'offre, la qualifiant de "proposition non sollicitée et hautement conditionnelle non contraignante". Renewi a déclaré que son conseil d'administration avait examiné la proposition "en détail" et qu'il pensait qu'elle "sous-évaluait fondamentalement la valeur de Renewi et ses perspectives".

Renewi a demandé à ses actionnaires de ne rien faire.

Macquarie, dans sa déclaration précédente, a demandé au conseil d'administration de Renewi de "s'engager de manière constructive" pour convenir d'une offre à présenter aux actionnaires de Renewi.

Macquarie a fait valoir ce qui suit : "La proposition offre aux actionnaires de Renewi une opportunité convaincante de réaliser leur investissement en espèces avec une prime très importante et à un multiple attrayant. Macquarie estime que la capacité de Renewi à réaliser son ambition déclarée restera limitée, dans le cadre de la structure actuelle du capital, par le flux de trésorerie d'exploitation à court terme et la capacité d'endettement restreinte."

En juillet, Renewi a déclaré que les revenus et les bénéfices avant intérêts et impôts du premier trimestre étaient inférieurs à ceux de l'année précédente, comme prévu, en raison de la baisse des prix du recyclat. Cependant, la société a déclaré à l'époque qu'elle s'attendait à ce que les résultats annuels soient conformes aux attentes du marché et que le conseil d'administration restait "confiant" dans ses opportunités de croissance à moyen terme.

