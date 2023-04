Renewi plc : Rapport d'activité pré-clôture

04 avril 2023

Renewi, leader européen de la valorisation des déchets, annonce la diffusion de son rapport d'activité pré-clôture pour l'année se clôturant le 31 mars 2023, avant la présentation des résultats le 25 mai 2023.

Otto de Bont, Chief Executive Officer, a déclaré :

« Les activités au cours du dernier trimestre de l'année ont été bonnes et nous nous attendons à ce que le bénéfice de fin d'exercice soit légèrement supérieur aux attentes1. Nous sommes heureux de constater la solide fidélité des clients qui se traduit par un faible taux de résiliation et une stabilisation des volumes. L'impact de l'inflation au cours du trimestre a été largement atténué par notre stratégie de prix et de contrôle des coûts.

Au cours de l'exercice 2024, nous continuerons à nous concentrer sur notre programme stratégique. Nous continuerons de dégager des bénéfices supplémentaires grâce aux moteurs de valeur, ce qui compensera les vents contraires persistants que nous avons observés au second semestre de 2022. Alors que les prix des matières secondaires se sont normalisés, les effets de l'inflation sur notre activité se poursuivront, mais devraient s'atténuer au cours de l'année 2023. Nous intensifions nos efforts commerciaux pour consolider notre position de leader en Belgique et aux Pays-Bas et nous développer dans des segments de marché spécifiques, tels que les soins de santé et la construction et la démolition. »

Les tendances en matière de performance commerciale se sont poursuivies au quatrième trimestre

Dans la division Commercial Waste, les volumes se sont légèrement redressés aux Pays-Bas et la baisse des volumes s'est atténuée en Belgique. Les augmentations de coûts ont été atténuées par une gestion rigoureuse des prix combinée à des contrôles des coûts, avec des prix stables pour les produits recyclés.

La Division Mineralz & Water a continué à présenter de bonnes performances sur le volet eau tout en réalisant des progrès graduels sur la certification et les débouchés futurs pour le gravier, le sable et le remplissage. L'écoulement du stock restant de TGG progresse, plusieurs contrats ayant été signés ou étant en cours.

Au sein de la division Specialties, Coolrec et Maltha continuent d'enregistrer de bonnes performances. Certains contrats PPP chez UK Municipal nécessiteront des provisions contractuelles onéreuses supplémentaires d'environ 20 millions d'euros en tant que charge exceptionnelle au cours de l'exercice 2023, en grande partie en raison des hausses des hypothèses de coût, liées à l'inflation, et à des volumes plus faibles.

Comme annoncé précédemment, suite à l'issue positive de l'enquête de l'UE sur les aides d'État concernant les décharges wallonnes, nous libérerons la provision de 15 millions d'euros au cours de l'exercice 2023 sous la forme d'un bénéfice exceptionnel.

Les progrès se sont poursuivis en matière d'innovation au cours du quatrième trimestre, avec la mise en service en cours à Gand et la poursuite de l'accélération des activités sur les sites de Puurs et d'Acht, qui sont en bonne voie.

L'endettement net de base au 31 mars 2023 devrait être d'environ 370 millions d'euros et le ratio d'endettement d'environ 1,9x, conformément à nos attentes.

Perspectives

L'activité au cours du dernier trimestre de l'année ont été bons et nous prévoyons que le bénéfice de fin d'année sera légèrement supérieur aux attentes du marché. Alors que les perspectives macroéconomiques pour 2023 restent incertaines, les prix et les volumes des matières recyclées se stabilisent, les prix continuent de compenser l'inflation des coûts et nous restons concentrés sur l'augmentation de la valorisation à mesure que nous augmentons notre taux de recyclage et la qualité de nos matières premières secondaires. Nous réalisons nos investissements de croissance et voyons d'autres opportunités de déployer des capitaux à des rendements attrayants pour répondre à la législation nationale et européenne axée sur la circularité et pour favoriser la consolidation du marché. La demande de matériaux secondaires à faible empreinte carbone de meilleure qualité est en constante augmentation, ce qui nécessite des processus de production plus avancés, que Renewi est en train de développer. Cela renforcera notre position de leader du marché dans les économies circulaires les plus avancées d'Europe.

1 Les attentes consensuelles sont un chiffre d'affaires sous-jacent de 1,9 milliard d'euros pour le Groupe pour l'exercice 23, un EBITDA de 254 millions d'euros et un EBIT de 127 millions d'euros. Voir la section Analysts & Coverage du site web Investor Relations de Renewi pour plus de détails.