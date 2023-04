Renewi prévoit un bénéfice annuel "légèrement" supérieur aux attentes

(Alliance News) - Renewi PLC a déclaré mardi que les échanges au cours du dernier trimestre de son exercice financier ont été bons, et que le bénéfice annuel devrait maintenant être " légèrement " supérieur au consensus du marché.

La société de valorisation des déchets a déclaré que les attentes actuelles du marché pour son exercice 2023 prévoient des revenus de 1,9 milliard d'euros, des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 254 millions d'euros, et des bénéfices avant intérêts et impôts de 127 millions d'euros.

Dans sa division déchets commerciaux, la société basée à Milton Keynes a déclaré que les volumes ont connu une "légère reprise" aux Pays-Bas, tandis qu'en Belgique, la baisse des volumes s'est "modérée".

Elle a ajouté que les augmentations de coûts ont été atténuées par une gestion rigoureuse des prix combinée à un contrôle des coûts et à des prix stables pour les produits recyclés.

Dans sa division Mineralz & Water, Renewi a déclaré avoir enregistré de bonnes performances dans le secteur de l'eau, tout en progressant "graduellement" dans la certification et les futurs débouchés pour le gravier, le sable et le filler.

Dans sa division Spécialités, la société a noté que Coolrec et Maltha continuaient à bien se comporter.

En ce qui concerne ses activités actuelles, Renewi a déclaré que les prix et les volumes des produits recyclés se stabilisent et que les prix ont continué à compenser l'inflation des coûts.

En outre, elle a noté que la demande de matériaux secondaires de meilleure qualité et à faible teneur en carbone est " en constante augmentation ", ce qui nécessite des processus de production plus avancés, qu'elle est en train de mettre au point. Renewi a déclaré que cela renforcerait sa "position de leader du marché dans les économies circulaires les plus avancées d'Europe".

Le directeur général Otto de Bont a déclaré : "Les échanges au cours du dernier trimestre de l'année ont été bons et nous prévoyons que le bénéfice de fin d'année sera légèrement supérieur aux attentes du marché. Nous sommes heureux de constater que la fidélité des clients est forte, ce qui se traduit par un faible taux de désabonnement et une stabilisation des volumes. L'impact de l'inflation au cours du trimestre a été largement atténué par notre stratégie de prix et de contrôle des coûts.

"En [exercice 2024], nous continuerons à nous concentrer sur notre programme stratégique. Nous continuerons à dégager des bénéfices supplémentaires grâce aux facteurs de valeur, ce qui compensera les vents contraires persistants que nous avons observés au second semestre 2022. Alors que les niveaux de prix des matières secondaires se sont normalisés, les impacts de l'inflation sur notre activité se poursuivront, mais devraient s'atténuer au cours de l'année 2023.

"Nous intensifions nos efforts commerciaux pour renforcer notre position de leader en Belgique et aux Pays-Bas et nous développer dans des segments de marché spécifiques, tels que les soins de santé et la construction et la démolition."

Renewi publiera ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars le 25 mai. Les actions de la société ont clôturé en hausse de 0,3 % à 607,00 pence mardi à Londres.

