Renewi plc est spécialisé dans la gestion et la valorisation de déchets. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par activité se répartit comme suit : - collecte, recyclage et traitement de déchets commerciaux et organiques (72,1%). Le groupe développe également des activités de production d'électricité à partir de gaz d'enfouissement, de nettoyage industriel, de transformation de la biomasse et de production de fertilisants ; - gestion de déchets municipaux et de déchets spécifiques (18%) ; - gestion de déchets dangereux (9,9%) : retraitement et nettoyage des sols, des eaux usées, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (10%), Pays Bas (59,1%), Belgique (28,6%), France (1,4%) et autres (0,9%).

Secteur Services et équipements environnementaux