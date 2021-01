Parbec: un résultat donne 1,72 g/t d'or sur 13 m dans les sédiments 11/01/2021 | 20:02 Envoyer par e-mail :

Parbec: un résultat donne 1,72 g/t d'or sur 13 m dans les sédiments in Uncategorized 11 janvier 2021 Ressources Renforth inc. (CSE - RFR)("Renforth" ou la "Société") annonce de nouveaux résultats d'analyses, dont 1,72 g/t d'or sur 13 mètres provenant du programme de forage de 9 644 m réalisé à l'automne 2020 sur Parbec et conçu pour ajouter des onces d'or au gisement à ciel ouvert (Estimation des ressources NI 43-101), lequel gisement est adjacent à la mine Canadian Malartic et orienté en direction de celle-ci qui se trouve à être la plus grande mine d'or à ciel ouvert au Canada. Le communiqué d'aujourd'hui porte à 5 le nombre de forages ayant été analysés sur un total de 27 forages complétés à ce jour. Les faits saillants des forages PAR-20-103, PAR-20-104A et PAR-20-104, dont chacun a recoupé de l'or, comme l'ont fait chacun des 40 forages précédents réalisés par Renforth sur Parbec, sont les suivants : Faits saillants sur PAR-20-103 Forage De (m) À (m) Épaisseur (m) g/t d'or PAR-20-103* 7,2 13 5,8 1,23 Incluant* 8,2 9,5 1,3 4,43 PAR-20-103* 62,75 63,3 0,55 2,32 PAR-20-103 131,3 135,3 4 1,8 *Annoncés par communiqué le 16 décembre 2020 Faits saillants PAR-20-104A Forage De (m) À (m) Épaisseur (m) g/t d'or PAR-20-104A 25,5 31,5 6 1,25 PAR-20-104A 53 66 13 1,72 Faits saillants PAR-20-104 Forage De (m) À (m) Épaisseur (m) g/t d'or PAR-20-104 25,5 27 1,5 0,6 PAR-20-104 62,5 66 3,5 0,7 PAR-20-104 76,5 78 1,5 0,79 PAR-20-104 352,7 354 1,3 0,62 PAR-20-104 434,4 436,5 2,1 0,5 PAR-20-104 448 451,6 3,6 1,63 PAR-20-104 448 450,1 2,1 2,17 « Parbec continue de livrer des résultats aurifères. Bien que nos communiqués peuvent sembler répétitifs, je suis certaine que nous augmentons la valeur de Parbec, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Nous sommes impatients de reprendre le travail de fractionnement sur les 7 forages non encore envoyés au laboratoire, puis de poursuivre les forages pour le reste du programme de 15 000 mètres sur Parbec, dans un très proche avenir », déclare Nicole Brewster, présidente et chef de la direction de Renforth. Interprétation des résultats Les forages PAR-20-104A et PAR-20-104 ont été forés à partir du même emplacement, en utilisant le même collet. PAR-20-104A a été suspendu à 66 m de profondeur, directement dans la minéralisation, en raison de la présence de blocs qui ont dévié autant l'angle que l'azimut prévus pour ce forage. Sur toute la longueur du forage, la carotte est constituée de sédiments le long de veinules de quartz / albite / carbonate, courant parallèlement ou traversant perpendiculairement l'orientation nord-est du forage perpendiculaire à la Faille de Cadillac. Dans les affleurements en surface sur Parbec, il y a plusieurs cas où des structures, y compris des veinules, sont observées parallèlement à la Faille de Cadillac, celles-ci sembleraient perpendiculaires dans la carotte de forage. Il est possible que le forage ait intercepté et couru le long de veinules également perpendiculaires à la Faille (celles-ci sembleraient parallèles à la carotte de forage), ce qui n'est pas encore confirmé. Le forage PAR-20-104, à partir de la même configuration, montre une similitude avec le forage PAR-20-104A pour les 66 premiers mètres, dans des sédiments et dans un sol en blocs, largement composé de veinules de quartz / albite / carbonate courant le long et à travers la carotte de forage. Toutefois, la différence de largeurs et de teneurs, entre ces deux forages assez rapprochés, est attribuée à l'effet de pépite connu sur Parbec car, visuellement, les carottes sont identiques. De petites taches d'or visible ont déjà été observées dans des veinules similaires sur Parbec (sans être observé comme tel cette fois-ci) ; la présence d'or grossier pourrait expliquer la différence entre les deux forages. Ces forages confirment également l'existence d'un ensemble aurifère très prometteur sur Parbec, précisément dans les sédiments, à l'extérieur de la Faille de Cadillac et de ses lentilles minéralisées, ce qui nécessite des travaux de suivi supplémentaires. Les résultats des échantillons rapportés dans ce communiqué ont été enregistrés et fractionnés sur le terrain, ensachés, étiquetés et scellés, puis déposé personnellement par les géologues au laboratoire ALS de Val d'Or. Les échantillons ont été analysés en utilisant la méthode de pyro-analyse pour l'or avec une finition gravimétrique. Francis R. Newton P.Géo (OGQ # 2129) une «personne qualifiée» conformément aux exigences de la Directive 43-101, a examiné et approuvé la divulgation technique contenue dans ce communiqué. Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Ressources Renforth inc. Nicole Brewster, Présidente et Chef de la direction T : 416-818-1393 E : nicole@renforthresources.com #269 - 1099 Kingston Road, Pickering ON L1V 1B5 Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué. Énoncés prospectifs Ce communiqué contient des énoncés prospectifs et des informations en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que «peut», «sera», «planifier», «prévoir», «croire», «anticiper», «estimer», «avoir l'intention» et des termes similaires faisant référence à des événements futurs et à des résultats. Ces déclarations et informations sont basées sur les opinions et attentes actuelles de la direction. Toute information prospective est intrinsèquement incertaine et sujette à diverses hypothèses, risques et incertitudes, y compris la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur de ressources minérales, la fluctuation des prix des produits de base, les risques d'obtention des approbations, licences et permis nécessaires et la disponibilité du financement, décrits plus en détail dans les documents relatifs aux valeurs mobilières de la Société disponibles à l'adresse www.sedar.com. Les événements ou résultats réels peuvent différer considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives, et le lecteur est prié de ne pas s'y fier indûment. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été fournies et la Société n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi en vigueur l'impose. Attachments Original document

