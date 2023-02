Renforth Resources : Des résultats de forage positifs font progresser la découverte polymétallique de métaux / batterie sur la propriété Surimeau en Abitibi

De l'or a été recoupé dans les forages sur Victoria. Ces premières intersections démontrent que de l'or est présent dans le système minéralisé d'environ 20 km de long sur Victoria

Lalonde est confirmé comme un système minéralisé avec des résultats de forage similaires aux résultats de surface. Surimeau héberge donc deux systèmes de métaux / batterie avec un potentiel de fosse à ciel ouvert

Une troisième bande de minéralisation a été recoupée sur Victoria lors des forages de décembre. Ceci est interprété comme une division de la minéralisation nord, tel qu'indiqué ci-dessous

Ressources Renforth inc. (CSE - RFR) (OTCQB- RFHRF) (FSE-9RR)("Renforth" ou la "Société") aimerait offrir aux actionnaires une mise à jour et une interprétation actuelle de la minéralisation de métaux / batterie qui s'étendu sur plus de 29 km de l'immense propriété Surimeau, détenue en droit exclusif par Renfort, située près de la ville de Malartic (Abitibi) et adjacente à la mine Canadian Malartic.

« Le succès de notre programme de forage de décembre a effectivement confirmé deux systèmes minéralisés sur Surimeau qui demeure relativement sous-exploré, à la fois le long des 29 km de minéralisation de métaux / batterie en surface ainsi qu'à l'extérieur de ces deux systèmes où nous avons une découverte de cuivre dans la partie nord-est de la propriété, des pegmatites dans la partie sud et la présence de lithium dans les sédiments, avec un gros point d'interrogation quant à ce que cela pourrait signifier. Notre priorité demeure les deux zones minéralisées en métaux / batterie qui commencent en surface et n'ont été explorées que superficiellement à ce jour. Situé comme nous le sommes avec de l'électricité à proximité, un accès routier dans un camp minier établi, contiguë à la plus grande mine d'or à ciel ouvert au Canada dans l'une des meilleures juridictions minières au monde, il est excitant d'envisager une éventuelle mine à ciel ouvert à coûts réduits. Nous travaillons réellement dans ce sens », déclare Nicole Brewster, présidente et chef de la direction de Renforth.

Modèle de minéralisation sur Victoria et Lalonde

Bien qu'il y ait peu d'informations historiques disponibles sur Surimeau, Renforth a commencé à développer un modèle de minéralisation en y exécutant la première exploration moderne et systématique qui a conduit à définir l'étendue des deux minéralisations polymétalliques de sulfure de nickel en surface sur une longueur d'environ 29 km.

Deux corridors, Victoria et Lalonde, d'une largeur comprise entre 250 et 500 m s'étendent de manière sinusoïdale d'est en ouest à travers la partie centrale de la propriété. Diverses activités d'exploration ont confirmé des longueurs latérales de 20 km et 9 km respectivement. Ces corridors consistent principalement en des coulées mafiques et ultramafiques intercalées avec des mudstones graphitiques, des cisaillements d'albite et des roches calco-silicatées. Les mafiques sont une picrite vert foncé avec de nombreuses veinules et filons minces de quartz-albite et de quartz-carbonate, ceux-ci présentent des textures d'extrusion comme des oreillers et ne sont pas minéralisés. Les ultramafiques et les calco-silicates abritent la majeure partie de la minéralisation à haute teneur en Nickel et Cobalt dans les structures, les mudstones graphitiques et le cisaillement d'albite abritent la plupart de la minéralisation à haute teneur en Zinc et Cuivre sous forme de sphalérite et de chalcopyrite respectivement.

Certains des corps ultramafiques peuvent en fait être des coulées de komatiite, lesquelles sur Surimeau sont constituées de brèches dont le sommet vert clair est fortement serpentinisées et biotitisées. Cette phase supérieure d'écoulement est généralement non minéralisée et est suivie d'une komatiite basale constituée d'un écoulement de base massif bleu-gris-verdâtre contenant des accumulations de magnétite (auparavant identifiés à tort comme des xénolithes) et des textures de spinifex occasionnelles. Cette komatiite basale contient la plus forte minéralisation de Nickel sous forme de pyrrhotine et de pentlandite et forme un contact graduel avec les calco-silicates, lesquelles sont caractérisées par la présence d'une forte albitisation, de Cr-diopsides et d'une minéralisation plus forte.

Des bandes de cisaillements d'albite, caractérisées par de grosses aiguilles d'actinolite rayonnantes, sont visibles au sein des ultramafiques. Le cisaillement d'albite contient la plus forte minéralisation en Zinc et Cuivre sur la propriété sous forme de sphalérite et de chalcopyrite respectivement. De larges expositions (5 à 10 m) du cisaillement de l'albite sont observées dans le «principal décapage» sur Victoria. Des bandes intercalées de mudstones graphitiques contiennent des bulles grossières de pyrrhotine, de sphalérite et occasionnellement des filons minces et des bulles plus petites de chalcopyrite. Les mudstones graphitiques contiennent principalement du Zinc et du Cuivre à plus haute teneur et des teneurs relativement plus faibles en Nickel.

Comme Renforth génère plus de données sur ces deux systèmes minéralisés, le modèle de minéralisation peut éventuellement changer. Actuellement, les deux systèmes sont interprétés comme deux bras d'un pli, le nez-de-pli étant situé à l'extérieur de la propriété et à l'est.

Résultats de décembre

Les premiers forages de Renforth sur Lalonde ont fourni des teneurs et des largeurs qui justifient une exploration future supplémentaire. Ceux-ci incluent le forage SUR-22-34 qui a donné 0,21% Nickel et 159 ppm Cobalt sur 26,7 mètres, dont 0,41% Nickel sur 1 mètre. De plus, ce forage a révélé des teneurs intéressantes pour d'autres métaux, y compris 0,45 g/t d'Argent sur une intersection de 52,75 mètres d'épaisseur qui, malgré une teneur relativement faible, est indicatif d'une zone riche en Argent dans la minéralisation, laquelle est associée à une teneur de 1,10% Zinc sur 1,1 m. Renforth interprète cela comme des longerons pour un système VMS et travaille avec un expert pour tracer une concentration de cette minéralisation.

Sur Victoria, les forages, en plus de prouver une troisième bande de minéralisation et d'augmenter l'échelle de ce système, ont donné des résultats qui comprenaient 0,17% Nickel sur 13,10 mètres d'épaisseur, suivi de 1,87% Zinc sur 8,8 m pour le forage SUR-22-37 qui a également révélé une quantité importante de cuivre (par rapport aux autres forages sur Victoria) comprenant 0,13% Cuivre sur 4,7 m en profondeur. Parallèlement à ces résultats, Renforth a remarqué la présence de Manganèse, autant sur Lalonde que sur Victoria, avec 0,21% Manganèse sur 10,15 mètres d'épaisseur sur le forage SUR-22-37, ce qui exigera un examen des résultats de forage antérieurs pour ce métal. En plus des utilisations dans la production d'acier inoxydable, comme le zinc, le manganèse trouve désormais une application dans les batteries NMC et LMO pour la production de véhicules électriques. Enfin, la présence de l'or aux côtés de l'argent, sur Victoria, avec 0,55 g/t d'or sur 2,5 m dans le forage SUR-22-37, est indicative et typique d'un système VMS (sulfures massifs volcanogènes). Le forage dans une anomalie auparavant non testée sur Victoria a donné les premières intersections aurifères sur Surimeau.

« Pour Surimeau, nous voyons des systèmes minéralisés avec des empreintes importantes sur de longues distances, 20 et 9 kilomètres. Actuellement nous voyons de faibles teneurs; cependant, ce sont des teneurs qui sont dans le contexte des opérations minières polymétalliques actuelles et historiques, comme la mine à ciel ouvert Talvivaara de Terrafame, une opération par lixiviation en tas en Finlande, ou Outokumpu dans l'est de la Finlande (cité par le Dr Franklin). Le fait que des mines comme celles-là, à grande échelle et à faible teneur, à l'intérieur du Cercle Arctique, puissent opérer nous donne la motivation et la validation dont nous avons besoin pour continuer à définir l'étendue de la minéralisation sur Surimeau. Nous sommes également situés à côté d'une fosse à ciel ouvert, qui a créé un précédent pour ce qui est possible sur notre propriété inhabitée avec un accès routier et de l'énergie hydroélectrique à proximité. Nous avons du pain sur la planche, mais nous le jugeons valable sur la base d'exemples et de nos avantages en termes de coûts logistiques, ainsi que de la situation macro des différents métaux, en particulier pour le nickel », souligne Nicole Brewster, présidente et chef de la direction de Renfort.

Système minéralisé Lalonde - secteur central

Renforth a complété son premier programme de forage sur Lalonde en décembre 2022. Des deux systèmes minéralisés en métaux / batterie actuellement identifiés sur Surimeau, Lalonde est celui situé au nord. Bien que les travaux d'exploration ont commencé seulement à l'été 2021 sur la propriété de 330 km carrés appartenant à Renforth, c'est seulement en décembre dernier que les premiers forages sur Lalonde ont eu lieu avec 7 forages totalisant 1963,7 mètres (le forage le plus profond était d'environ 120 mètres verticaux) et s'étendant sur environ 430 mètres latéralement. Ces forages, commençant à la route Rapide 7 et se déplaçant vers l'ouest, ont été réalisés à proximité ou sous des zones précédemment décapées et échantillonnées, ainsi que dans des zones d'anomalies géophysiques.

Chaque forage sur Lalonde a recoupé la zone minéralisée, dans de nombreux cas coupant à travers les bandes de minéralisation nord et sud qui ont déjà été vues en surface lors de la prospection et des décapages réalisés en 2022.

Résultats des métaux précieux sur LaLonde - Décembre 2022

Système minéralisé Victoria - secteur central

La zone centrale du système minéralisé Victoria est l'endroit où Renforth a commencé à travailler sur Surimeau, après avoir consolidé la propriété autour des claims qui formaient à l'origine notre propriété Malartic Ouest. Les travaux ont commencé sur Victoria pour deux raisons : facilement accessible via un important chemin forestier qui part de la route Rapide 7 et il présence de forages historiques et des tranchées / fosses historiques, qui laissaient des sulfures visibles exposés. En décembre 2022, Renforth a foré 4 trous sur Victoria totalisant 1 113 mètres, pour un total cumulé à ce jour de 6 741,7 m sur une longueur latérale de 2,2 km depuis la route Rapide 7 à l'ouest. Le premier forage de décembre 2022 a été conçu pour recouper une anomalie géophysique dont nous n'étions pas au courant jusqu'à ce que l'interprétation de notre levé magnétique et électromagnétique à haute résolution soit terminée. Cette interprétation a conduit à l'identification de 18 anomalies conductrices discrètes dans les premiers ~ 100 m de profondeur mesurés par le levé, dont l'une était située dans la région centrale de Victoria dans le système minéralisé principal et accessible depuis le chemin forestier principal. Les 3 autres forages sur Victoria avaient pour objectif de tester la minéralisation au nord du système principal dans la zone de décapage car la prospection et la géophysique ont suggéré qu'il y avait un horizon secondaire.

Chacun des forages sur Victoria a recoupé le système minéralisé. Les 3 forages visant à tester la bande nord de la minéralisation ont été couronnés de succès, mais ils ont également conduit à notre interprétation que la bande nord de minéralisation, dans la zone entre le décapage de l'été 2021 (le « décapage principal » sur 275 m) et la route Rapide 7 (~1400 m de distance), s'est en fait scindée pour former deux bandes, faisant 3 horizons/bandes.

Le décapage principal sur Victoria expose l'horizon minéralisé le plus au sud composé de silicates de calcium, de cisaillement d'albite et de mudstones graphitiques, pris en sandwich entre des ultramafiques et des mafiques. Le deuxième horizon semble provenir d'environ 700 m au nord-ouest du décapage principal, près du forage SUR-21-04. Il s'est divisé en branches nord et sud autour du forage SUR-21-18. Le flanc sud est exposé à env. 50 m au nord du décapage principal tandis que le flanc nord (le troisième horizon) s'évase plus au nord avec une séparation nord-sud d'environ 250 m du deuxième horizon. Les trois horizons semblent converger vers l'est plus près du Rapide 7 autour du forage SUR-21-17. Bien que des teneurs en Nickel allant jusqu'à 1500 ppm soient observées dans les trois horizons, à ce jour, des teneurs en Nickel supérieures à 2000 ppm ne sont pas observées dans les échantillons à plus de ~200 m au nord de l'horizon le plus au sud. D'autres forages pourraient changer cela.

Résultats des métaux précieux sur Victoria - Décembre 2022

Renforth a commencé les travaux sur le terrain en 2023, suite à la réception de notre demande de permis de forage. Nous avons une équipe qui a commencé la préparation au sol avant le forage, lequel devrait avoir lieu en mars, après le congrès minier du PDAC, où Renforth aura un kiosque.

À propos de Renforth

Renforth détient en droit exclusif l'immense propriété Surimeau d'environ 330 km2 qui contient de nombreuses zones de minéralisation polymétallique et aurifère, chacune avec divers niveaux d'exploration, ainsi qu'une quantité importante de terrain inexploré. La cible Victoria Ouest a été forée sur une longueur de 2,2 km, dans une structure minéralisée de 5 km de long, prouvant une minéralisation de nickel, de cuivre, de zinc et de cobalt, à l'extrémité ouest d'une anomalie magnétique de 20 km. La cible Huston, lors d'une reconnaissance initiale, a révélé un échantillon choisi titrant 1,9 % Ni, 1,38 % Cu, 1170 ppm Co et 4 g/t Ag. De plus, les cibles Lalonde, Surimeau et Colonie sont toutes des occurrences minéralisées polymétalliques qui, avec divers indices aurifères, constituent les zones de potentiel de cette propriété sans royauté de type NSR.

En plus de la propriété de métaux/batteries Surimeau, Renforth détient en droit exclusif le gisement d'or Parbec, un gisement d'or en surface contiguë à la mine Canadian Malartic. En 2020/21, Renforth a réalisé 15 569 m de forage qui ont jumelé avec succès certains forages historiques, comblé des lacunes dans le modèle de ressources avec une minéralisation aurifère nouvellement découverte et une minéralisation prolongée plus profondément. Sur la base du succès de cet important programme de forage, la Société considère l'ERM du printemps 2020, avec une estimation des ressources de 104 000 onces d'or indiquées à une teneur de 1,78 g/t et de 177 000 onces d'or présumées à une teneur de 1,78 g/t, comme étant obsolète. Avec les nouvelles données acquises, Renforth entreprendra de terminer la toute première étude structurale de la minéralisation sur Parbec, ainsi que des travaux supplémentaires d'analyse métallique totale afin de mieux contextualiser l'effet pépite sur la minéralisation aurifère.

Renforth détient également la propriété Malartic Ouest, qui abrite une découverte de cuivre / argent, et la propriété Nixon-Bartleman, à l'ouest de Timmins (Ontario), avec de l'or présent en surface sur une longueur d'environ 500 m.

