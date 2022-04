Renforth Resources : Le nouveau levé MAG / ÉM aéroporté de Renforth délimite la structure magnétique Victoria sur environ 20 km avec des anomalies électromagnétiques concomitantes

Ressources Renforth inc. (CSE - RFR) (OTCQB- RFHRF) (FSE-9RR)("Renforth" ou la "Société") a le plaisir d'informer les actionnaires que le levé MAG (magnétique) et ÉM (électromagnétique) détaillé de 935 km linéaires couvrant une superficie d'environ 20 km entre les cibles de métaux/batterie Victoria Ouest et Colonie, ainsi que la cible LaLonde plus au nord, a été complété avec succès sur la propriété Surimeau. Le levé MAG délimite clairement la structure minéralisée Victoria sur environ 20 km de long avec plus de détails que ce qui était auparavant disponible. Le levé ÉM, une méthode choisie pour sa capacité à mesurer la présence de sulfures jusqu'à une profondeur d'environ 50 m, montre des anomalies ÉM sur toute la longueur de la structure Victoria. De plus, la cible LaLonde située à environ 3 km au nord, a également enregistré la structure magnétique avec des anomalies ÉM coïncidentes. Le levé géophysique sur LaLonde a couvert une zone forée antérieurement aux travaux de Renforth, soulignant la présence de métaux/batterie sur une longueur de 2,2 km. Le levé a mis en évidence une quantité considérable d'anomalies ÉM au-delà de l'étendue de tout forage ou tranchée récents.

L'ensemble des données sera maintenant interprété afin d'affiner les cibles d'exploration pour le prochain programme de forage de Renforth sur Surimeau, lequel devrait avoir lieu en mai. Toutefois, avant le début des forages et ce, dès que les conditions de dégel le permettront, Renforth commencera un programme de prospection printanier sur Surimeau tel qu'annoncé précédemment. Ce programme de prospection aura deux axes de travail : le premier visera les pegmatites connues associées à la minéralisation de lithium; le second sera concentré sur les anomalies ÉM.

La divulgation technique dans ce communiqué a été revue et approuvée par Francis R. Newton P.Geo (OGQ #2129), une « personne qualifiée » conformément à la Directive 43-101.

À propos de Renforth

Renforth détient en droit exclusif l'immense propriété Surimeau d'environ 260 km2, qui contient de nombreuses zones de minéralisation polymétallique et aurifère, chacune avec divers niveaux d'exploration, ainsi qu'une quantité importante de terrain inexploré. La cible Victoria Ouest a été forée sur une longueur de 2,2 km, dans une structure minéralisée de 5 km de long, prouvant une minéralisation de nickel, de cuivre, de zinc et de cobalt, à l'extrémité ouest d'une anomalie magnétique de 20 km. La cible Huston, lors d'une reconnaissance initiale, a révélé un échantillon choisi titrant 1,9 % Ni, 1,38 % Cu, 1170 ppm Co et 4 g/t Ag. De plus, les cibles Lalonde, Surimeau et Colonie sont toutes des occurrences minéralisées polymétalliques qui, avec divers indices aurifères, constituent les zones de potentiel de cette propriété sans royauté de type NSR.

En plus de la propriété de métaux/batteries Surimeau, Renforth détient en droit exclusif le gisement d'or Parbec, un gisement d'or en surface contiguë à la mine Canadian Malartic. En 2020/21, Renforth a réalisé 15 569 m de forage qui ont jumelé avec succès certains forages historiques, comblé des lacunes dans le modèle de ressources avec une minéralisation aurifère nouvellement découverte et une minéralisation prolongée plus profondément. Sur la base du succès de cet important programme de forage, la Société considère l'ERM du printemps 2020, avec une estimation des ressources de 104 000 onces d'or indiquées à une teneur de 1,78 g/t et de 177 000 onces d'or présumées à une teneur de 1,78 g/t, comme étant obsolète. Avec les nouvelles données acquises, Renforth entreprendra de terminer la toute première étude structurale de la minéralisation sur Parbec, ainsi que des travaux supplémentaires d'analyse métallique totale afin de mieux contextualiser l'effet pépite sur la minéralisation aurifère.

Renforth détient également la propriété Malartic Ouest, qui abrite une découverte de cuivre / argent, et la propriété Nixon-Bartleman, à l'ouest de Timmins (Ontario), avec de l'or présent en surface sur une longueur d'environ 500 m.

