Renforth Resources : annonce de nouveaux résultats sur Parbec et une mise à jour de son programme de forage

9 décembre 2020

Ressources Renforth inc. (CSE - RFR) ('Renforth' ou la 'Société') a le plaisir de transmettre de nouveaux résultats d'analyses provenant du gisement à ciel ouvert de Parbec, un actif-phare détenu en propriété exclusive, situé sur la Faille de Cadillac et adjacent à la mine d'or à ciel ouvert Canadian Malartic.

Renforth a reçu des analyses supplémentaires, y compris un intervalle de 1,48 g/t d'or sur 6,55 m, ce qui complète le rapport d'analyse du forage PAR-20-101 (le 2ème forage du programme) et couvre les premiers 39,5 m du forage PAR-20-102 Le tableau ci-dessous comprend le début de PAR-20-101 publié précédemment et les nouveaux résultats, notés de manière appropriée.

Forage PAR-20-101

Forage De (m) À (m) Épaisseur (m) g/t d'or PAR-20-101* 7.8 21 13.2 1.09 incluant* 9 17 8 1.65 lequel inclus* 11 13.6 2.6 3 et incluant* 14.35 17 2.65 1.06 PAR-20-101* 53.6 62.75 9.15 0.56 incluant* 61.2 62.75 1.55 1.44 PAR-20-101 232.5 236.35 3.85 0.62 PAR-20-101 245.5 260.85 6.55 1.48

*denotes previously (11/12/20) press released result

Forage PAR-20-102 (reçu à date)

Forage De (m) À (m) Épaisseur (m) g/t d'or PAR-20-102 34 35.5 1.5 0.95

Interprétation des résultats

Le forage PAR-20-101 a été foré vers le nord, comme le montre la carte ci-dessous, pour tester les structures transversales / obliques par rapport à la Faille de Cadillac. La majeure partie des forages sur Parbec a été orientée perpendiculairement à la Faille de Cadillac, ce qui ne permettait pas de croiser les structures obliques. Le forage PAR-20-100 a également été foré de cette manière, comme le montre aussi la carte ci-dessous. Les deux forages en direction nord ont donné une minéralisation qui sera interprétée en conjonction avec la composante de modélisation 3D de la mise à jour de l'Estimation des ressources du deuxième trimestre 2021 sur Parbec.

L'intervalle du forage PAR-20-102 est intéressant car il provient de la pyrite dans les sédiments du côté sud de la Faille de Cadillac, près de la surface et à l'extérieur de la fosse à ciel ouvert.

Programme actuel de forage sur Parbec

À la fin du quart de travail du 8 décembre, Renforth avait foré 8 800 mètres répartis en 24 forages complétés ; le 25ème forage est toujours en cours. À ce jour, les analyses reçues concernent seulement 736,2 m. Les échantillons soumis au laboratoire incluent les premiers forages jusqu'à PAR-20-114 ; les carottes des autres forages sont en attente de fractionnement. En raison du retard dans la réception des résultats des analyses, Renforth a choisi de changer de laboratoire d'analyse, de commencer les livraisons au nouveau laboratoire à la fin de la semaine dernière et de déplacer les échantillons qui n'étaient pas encore traités vers le nouveau laboratoire. On prévoit que cela entraînera une livraison plus continue et plus rapide des résultats des tests ; les premiers résultats étant attendus du nouveau laboratoire à la fin du mois. Entre-temps, le laboratoire d'origine a encore du matériel à traiter. Cette décision entraînera des résultats dans le désordre pendant un court laps de temps. Afin d'aider les actionnaires à déterminer quel forage est lequel, la carte du programme de forage sera mise à jour sur le site Web et pourra être utilisée pour mieux suivre les forages analysés.

Forages de l'automne 2020 sur Parbec

Compilation des forages - Automne 2020 sur Parbec

Forages Grid E Grid N Dip ° Az ° TN Justification (y compris les résultats de forage antérieurs ciblés) Longueur PAR-20-100 5440 190 -45 360 Test de structures obliques près de la présence de diorite (PAR-86-06: 5,98 g/t d'or sur 12,5 m; PAR-17-63: 1,93 g/t d'or sur 14,05 m) 405.7 PAR-20-100A 5440 190 -45 360 Test de structures obliques. Le forage a été arrêté à 11,3 m en raison d'un tubage inadéquat et a été redémarré. 11.3 PAR-20-101 5500 227 -45 360 Test de structures obliques près de la présence de diorite (PAR-86-06: 5,98 g/t d'or sur 12,5 m; PAR-17-63: 1,93 g/t d'or sur 14,05 m) 291 PAR-20-102 5575 120 -55 34 Recoupement inférieur de PAR-87-24 (1,62 g/t d'or sur 4,88 m) 504 PAR-20-103 5625 226 -45 360 Test des structures obliques dans la zone n° 2 autour de PAR-11-04 (1,28 g/t d'or sur 12,0 m et 1,95 g/t d'or sur 9,0 m) 276 PAR-20-104 5250 80 -55 34 Recoupements inférieur de PAR-86-04 (0,96 g/t d'or sur 15,4 m), et supérieur de PAR-07-01 (1,08 g/t d'or sur 14,2 m) 600 PAR-20-104A 5250 80 -55 34 Recoupements inférieur de PAR-86-04 et supérieur de PAR-07-01 66 PAR-20-105 5725 50 -65 34 Recoupement inférieur de PAR-10-05 (3,31 g/t d'or sur 19,4 m & 2,23 g/t over 9,9 m) 834 PAR-20-106 5100 70 -50 34 Recoupement en profondeur de la zone Camp 438 PAR-20-107 5200 265 -45 34 Zone Camp. À proximité de PAR-87-17 (10,05 g/t d'or sur 3,05 m) 204.65 PAR-20-108 5175 260 -47 34 Zone Camp. Recoupement de PAR-87-30 (3,46 g/t d'or sur 6,4 m) 195 PAR-20-109 5150 270 -50 34 Zone Camp. À proximité de PAR-87-16 (5,27 g/t d'or sur 4,88 m) 174 PAR-20-110 5225 220 -50 34 Zone Camp. À proximité de PAR-87-40 (6,32 g/t d'or sur 5,34 m) 280 PAR-20-111 5250 220 -45 34 Zone Camp. À proximité de PAR-87-19 (4,27 g/t d'or sur 1,22 m 258 PAR-20-112 5300 225 -50 34 Zone Camp. À proximité de PAR-88-44 294 PAR-20-113 5125 285 -50 34 Extensions de PAR-93-55 (7,23 g/t d'or sur 5,91 m) et PAR-93-56 (2,53 g/t d'or sur 9,06 m) 131 PAR-20-114 5250 80 -45 34 Recoupement inférieur de PAR-86-04 (0,96 g/t d'or sur 15,4 m) et supérieur de PAR-07-01 (1,08 g/t d'or sur 1,2 m) 449 PAR-20-115 5200 265 -60 34 Recoupement inférieur de PAR-20-107 258 PAR-20-116 5050 200 -65 34 Recoupement inférieur de PAR-18-74 (2,46 g/t d'or sur 10,5 m & 1,48 g/t d'or sur 6,7 m) 293.5 PAR-20-117 5525 181 -60 34 Recoupement inférieur de PAR-17-64. Forage perdu à 30,5 m lorsqu'il a frappé la rampe d'accès. 30.5 PAR-20-118 5525 90 -50 34 Recoupement inférieur de PAR-17-64 (1,15 g/t d'or sur 15,35 m) 495 PAR-20-119 6025 290 -45 34 Tester la direction est à l'extérieur de la zone de découverte et de la structure de «diorite magnétique» (par exemple PAR-19-95: 2,98 g/t d'or sur 3,35 m et 17,55 g/t d'or sur 1,15 m) 275 PAR-20-120 5725 140 -50 34 Test en-dessous de PAR-86-09 qui était trop court. Recoupement supérieur de PAR-10-05 (3,31 g/t d'or sur 19,4 m & 2,23 g/t d'or sur 9,9 m) 432 PAR-20-120 A 5725 140 -50 34 Test en-dessous de PAR-86-09 qui était trop court. Recoupement supérieur de PAR-10-05. Abandonné. 15 PAR-20-121 5725 140 -40 34 Recoupement supérieur de PAR-20-120 279 PAR-20-122 5675 160 34 -50 Zone Discovery. Recoupement inférieur de PAR-11-05 (1,27 g/t d'or sur 16,5 m). 383 PAR-20-122A 5675 160 34 -50 Zone Discovery. Recoupement inférieur de PAR-11-05. Abandonné. 21 PAR-20-123 5800 147 -45 34 Tester en profondeur l'intervalle historique DDH H-4 (1,79 g/t d'or sur 19,81 m). 454 PAR-20-124 5900 140 -50 34 Zone Discovery et Diorite magnétique. Recoupement en profondeur de PAR-18-78 (3,64 g/t d'or sur 19,3 m). 465+

Le programme de forage en cours sur Parbec s'interrompra pour les vacances à la fin de la semaine prochaine. Les forages reprendront en début de Nouvelle Année pour compléter le programme entièrement financé de 15 000 m. Avec les dépenses à ce jour (~ 50% du budget prévu de 1 200 000 $ déjà payé), la trésorerie actuelle de Renforth, composée de liquidités et de titres, se situe à une valeur de 7 700 000 $ environ. Renforth est bien financé pour poursuivre l'exploration au cours de la Nouvelle Année, prévue pour inclure Parbec, avec forages et mise à jour des ressources, ainsi que Surimeau et Nixon-Bartleman. Renforth ne recueillera aucun fonds supplémentaire à la fin de l'année.

Les résultats des échantillons rapportés dans ce communiqué ont été enregistrés et fractionnés sur le terrain, ensachés, étiquetés et scellés, puis remis personnellement par les géologues du projet au laboratoire ALS Canada Ltd. à Val d'Or. Les échantillons ont été analysés en utilisant la méthode de pyro-analyse pour l'or avec une finition gravimétrique. Francis R. Newton P.Géo (OGQ # 2129) une «personne qualifiée» conformément aux exigences de la Directive 43-101, a examiné et approuvé la divulgation technique contenue dans ce communiqué.

