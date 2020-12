Renforth Resources : annonce de nouveaux résultats sur Parbec + mise à jour des travaux 16/12/2020 | 16:11 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 16 décembre 2020 Ressources Renforth inc. (CSE - RFR) ('Renforth' ou la 'Société') a le plaisir d'informer les actionnaires de la réception de nouveaux résultats provenant du programme de forage sur le gisement d'or à ciel ouvert Parbec, un actif-phare détenu en propriété exclusive sur la Faille de Cadillac, camp minier de Malartic, et adjacent à la mine d'or à ciel ouvert Canadian Malartic. Renforth a reçu des analyses supplémentaires qui incluent un intervalle de 1,23 g/t d'or sur 5,8 mètres, à une profondeur de 7,2 m du forage PAR-20-103. Le programme de forage 2020 sur Parbec a été complété avec 27 forages totalisant 9 644,65 mètres, ce qui surpasse l'objectif de 7 000 m du programme. Des analyses ont été reçues pour un total de 1 327 m de forage, la totalité de PAR-20-100 à PAR-20-102, avec des résultats partiels pour PAR-20-103 ; il reste donc un nombre significatif d'analyses à recevoir. Le programme forage est maintenant terminé pour la période des Fêtes ; la démobilisation étant maintenant en cours. Les carottes de forage allant jusqu'à PAR-20-118 inclusivement ont été fractionnées et livrées au laboratoire ; le reste du fractionnement devant être complété en janvier 2021 de même que la poursuite des travaux de forage prévue fin janvier. Forage PAR-20-102 Forage De (m) À (m) Épaisseur (m) g/t d'or PAR-20-102* 34 35.5 1.5 0.95 PAR-20-102 202.7 203.05 0.35 2.39 PAR-20-102 220 221.5 1.5 3.53 PAR-20-102 225.5 226.5 1 1.66 PAR-20-102 232.5 233.75 1.25 1.95 *précédemment annoncé le 9 décembre 2020 Forage PAR-20-103 (analyses reçues à ce jour) Forage De (m) À (m) Épaisseur (m) g/t d'or PAR-20-103 7.2 13 5.8 1.23 Incluant 8.2 9.5 1.3 4.43 PAR-20-103 62.75 63.3 0.55 2.32 Mise à jour sur Surimeau Les échantillons sélectionnés à partir des forages réalisés sur Surimeau ont été fractionnés et seront soumis au laboratoire pour l'analyse des éléments complets. Les résultats seront publiés lorsque disponibles. Certaines échantillons du forage SUR-20-002 ont été sciés, par opposition à fractionnés, afin d'offrir un meilleur aperçu de la minéralisation vue à l'extérieur du noyau (images ci-dessous). Les résultats des échantillons rapportés dans ce communiqué ont été enregistrés et fractionnés sur le terrain, ensachés, étiquetés et scellés, puis remis personnellement par les géologues du projet au laboratoire ALS Canada Ltd. à Val d'Or. Les échantillons ont été analysés en utilisant la méthode de pyro-analyse pour l'or avec une finition gravimétrique. Francis R. Newton P.Géo (OGQ # 2129) une «personne qualifiée» conformément aux exigences de la Directive 43-101, a examiné et approuvé la divulgation technique contenue dans ce communiqué. Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Ressources Renforth inc. Nicole Brewster, Présidente et Chef de la direction T : 416-818-1393 E : nicole@renforthresources.com #269 - 1099 Kingston Road, Pickering ON L1V 1B5 Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué. Énoncés prospectifs Ce communiqué contient des énoncés prospectifs et des informations en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que «peut», «sera», «planifier», «prévoir», «croire», «anticiper», «estimer», «avoir l'intention» et des termes similaires faisant référence à des événements futurs et à des résultats. Ces déclarations et informations sont basées sur les opinions et attentes actuelles de la direction. Toute information prospective est intrinsèquement incertaine et sujette à diverses hypothèses, risques et incertitudes, y compris la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur de ressources minérales, la fluctuation des prix des produits de base, les risques d'obtention des approbations, licences et permis nécessaires et la disponibilité du financement, décrits plus en détail dans les documents relatifs aux valeurs mobilières de la Société disponibles à l'adresse www.sedar.com. Les événements ou résultats réels peuvent différer considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives, et le lecteur est prié de ne pas s'y fier indûment. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été fournies et la Société n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi en vigueur l'impose. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Renforth Resources Inc. published this content on 16 December 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 December 2020 15:10:04 UTC

