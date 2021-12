Renforth Resources : complète un financement de 1 376 260 $ pour ses travaux d'exploration 2022 sur l'immense propriété Surimeau et sur le gisement d'or Parbec

21 décembre 2021

Ressources Renforth inc. (CSE - RFR) (OTCQB- RFHRF) (FSE-9RR) ("Renforth" ou la "Société") est heureuse d'annoncer la clôture d'un financement par placement privé (l'« Offre ») qui a permis de lever 1 376 260 $ par l'émission de 13 750 000 unités accréditives (« unités accréditives ») et de 14 000 unités ordinaires (« unités ordinaires »).

Renforth a également le plaisir d'informer les actionnaires que le dernier forage de 2021 sur la cible Victoria Ouest, à l'intérieur de la propriété Surimeau, a été complété avec succès. En tout, sept forages totalisant 1 203 mètres ont été complétés sous la zone de décapage. Chaque forage a rencontré des sulfures visibles; des échantillons ont été envoyés pour analyse, les résultats seront publiés une fois reçus.

Renforth a maintenant foré 5 626 m sur la cible Victoria Ouest, en plus des travaux de surface et des données historiques, le tout démontrant que Victoria Ouest est une occurrence polymétallique qui s'étend sur plus de 5 km à l'intérieur d'un corridor géophysique de 20 km, avec une minéralisation composée de nickel, cobalt, cuivre, zinc, platine et palladium partant de la surface jusqu'à une profondeur verticale d'au moins 150 m.

« Nous sommes heureux d'avoir réalisé un financement judicieux, conformément aux demandes des actionnaires. Nous déploierons immédiatement nos efforts d'exploration sur Surimeau et sur notre gisement d'or Parbec détenu en droit exclusif et contiguë à la mine Canadian Malartic, avec laquelle Parbec a un cadre structurel et des similitudes lithologiques. Sur Surimeau, également contiguë à Canadian Malartic, nous travaillerons à étendre et à approfondir les minéraux polymétalliques « orientés vers l'avenir » dans le secteur de Victoria Ouest. Détenue en droit exclusif, Surimeau a une superficie de 260 km2. Nous attendons avec impatience une nouvelle année remplie de nouveaux résultats et d'activités de terrain passionnantes sur nos propriétés et, avec un certain succès, une croissance continue des actifs », a déclaré Nicole Brewster, présidente et chef de la direction de Renforth.

Le produit du financement sera utilisé pour financer l'exploration en 2022 sur les propriétés détenues en droit exclusif par la Société comme suit :

Surimeau

Renforth a retenu les services de Joël Dubé, ingénieur chez Dynamic Discovery Geoscience, pour effectuer un levé MAG-TDEM (levé géophysique électromagnétique héliporté) sur la propriété Surimeau, ce qui permettra d'obtenir des informations géophysiques détaillées cohérentes pour les cibles Victoria Ouest, Colonie et LaLonde.

Interprétation du levé géophysique, combinée aux résultats des tranchées réalisées par Renforth sur la zone de décapage sur Victoria Ouest et aux résultats d'analyse des forages récemment complétés.

Parbec

Renforth a retenu les services de Stefan Kruse, Ph.D., P.Geo, géologue structural principal de Terrane Geoscience pour livrer une caractérisation structurale du gisement de Parbec. La première phase de celle-ci aura lieu en janvier 2022 et consistera en une compilation et une intégration de toutes les données pertinentes et une analyse des lacunes. Ce processus dictera, grâce à l'analyse des lacunes, les prochaines étapes que Renforth entreprendra pour identifier les contrôles structurels de la diorite magnétique à teneurs relativement élevées qui ont été recoupées dans de nombreux forages.

Les résultats des forages totalisant plus de 15 000 mètres récemment complétés sur Parbec ont mis en évidence des zones qui nécessitent des travaux d'analyse supplémentaires, à la fois dans les forages récemment complétés et dans les forages adjacents antérieurs. Renforth est en train de compiler cette liste d'analyses et soumettra de nouveaux échantillons provenant des carottes si nécessaire.

En regard du financement, chaque unité accréditive au prix de 0,10 $ se compose d'une action ordinaire du capital de la Société, émise sur une base « accréditive » et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription entier émis avec l'unité accréditive permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire du capital de la Société au prix de 0,13 $ pour une période de 12 mois suivant la clôture. Chaque unité ordinaire au prix de 0,09 $ se compose d'une action ordinaire du capital de la Société et d'un bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription émis avec une unité ordinaire permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire du capital de la Société au prix de 0,13 $ pour une période de 12 mois suivant la clôture. Dans le cadre du placement, la Société a versé 66 000 $ et a émis 660 000 bons de souscription de rémunération à l'égard du placement. Chaque bon de rémunération peut être exercé, pendant 12 mois, pour une action ordinaire de Renforth à 0,13 $ l'action. Tous les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de détention légale de quatre mois au Canada.

La divulgation technique dans ce communiqué a été revue et approuvée par Francis R. Newton P.Geo

(OGQ #2129), une « personne qualifiée » conformément à la directive 43-101.

À propos de Renforth

Renforth détient en droit exclusif l'immense propriété Surimeau d'environ 260 km2, qui contient de nombreuses zones de minéralisation polymétallique et aurifère, chacune avec divers niveaux d'exploration, ainsi qu'une quantité importante de terrain inexploré. La cible Victoria Ouest a été forée sur une longueur de 2,2 km, dans une structure minéralisée de 5 km de long, prouvant une minéralisation de nickel, de cuivre, de zinc et de cobalt, à l'extrémité ouest d'une anomalie magnétique de 20 km. La cible Huston, lors d'une reconnaissance initiale, a révélé un échantillon choisi titrant 1,9 % Ni, 1,38 % Cu, 1170 ppm Co et 4 g/t Ag. De plus, les cibles Lalonde, Surimeau et Colonie sont toutes des occurrences minéralisées polymétalliques qui, avec divers indices aurifères, constituent les zones de potentiel de cette propriété sans royauté de type NSR.

En plus de la propriété de métaux/batteries Surimeau, Renforth détient en droit exclusif le gisement d'or Parbec, un gisement d'or en surface contiguë à la mine Canadian Malartic. En 2020/21, Renforth a réalisé 15 569 m de forage qui ont jumelé avec succès certains forages historiques, comblé des lacunes dans le modèle de ressources avec une minéralisation aurifère nouvellement découverte et une minéralisation prolongée plus profondément. Sur la base du succès de cet important programme de forage, la Société considère l'ERM du printemps 2020, avec une estimation des ressources de 104 000 onces d'or indiquées à une teneur de 1,78 g/t et de 177 000 onces d'or présumées à une teneur de 1,78 g/t, comme étant obsolète. Avec les nouvelles données acquises, Renforth entreprendra de terminer la toute première étude structurale de la minéralisation sur Parbec, ainsi que des travaux supplémentaires d'analyse métallique totale afin de mieux contextualiser l'effet pépite sur la minéralisation aurifère.

Renforth détient également la propriété Malartic Ouest, qui abrite une découverte de cuivre / argent, et la propriété Nixon-Bartleman, à l'ouest de Timmins (Ontario), avec de l'or présent en surface sur une longueur d'environ 500 m.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs et des informations en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que «peut», «sera», «planifier», «prévoir», «croire», «anticiper», «estimer», «avoir l'intention» et des termes similaires faisant référence à des événements futurs et à des résultats. Ces déclarations et informations sont basées sur les opinions et attentes actuelles de la direction. Toute information prospective est intrinsèquement incertaine et sujette à diverses hypothèses, risques et incertitudes, y compris la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur de ressources minérales, la fluctuation des prix des produits de base, les risques d'obtention des approbations, licences et permis nécessaires et la disponibilité du financement, décrits plus en détail dans les documents relatifs aux valeurs mobilières de la Société disponibles à l'adresse www.sedar.com. Les événements ou résultats réels peuvent différer considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives, et le lecteur est prié de ne pas s'y fier indûment. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été fournies et la Société n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi en vigueur l'impose.