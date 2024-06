Les résultats divulgués dans ce communiqué démontrent que la veine principale de Beaupré est continuellement minéralisée en surface, à des degrés divers, avec du cuivre contenant de la chalcopyrite semi-massive et de l'argent sur une longueur d'environ 190 m. De plus, le côté sud de la veine principale, à proximité de l'échantillon en rainure # 9, présente une bréchification au sein de structures de type stockwerk.

L'équipe de terrain de Renforth travaille présentement sur la propriété Groupe de Métaux Malartic en différents endroits pour différentes tâches. L'une d'elles consiste à refaire plusieurs lignes du levé BeepMat en raison d'une erreur du gps survenue lors du premier levé en mai dernier. Une autre tâche en cours consiste à prélever des échantillons de sol sur une grille à grande échelle sur l'indice Beaupré pour tenter de guider et d'étendre la direction minéralisée sous couvert du mort-terrain. Compte tenu de la proximité de Beaupré avec la Faille Cadillac et les failles croisées ou transversales connues, ainsi que d'autres structures locales, et compte tenu de la nature semi-massive visuelle de la minéralisation de cuivre/argent, Renforth estime que cette découverte de cuivre justifie des efforts de suivi supplémentaires pour tenter d'étendre la portée de la minéralisation. La découverte Beaupré bénéficie grandement de son emplacement, avec accès routier facile, dans une juridiction provinciale « favorable à l'exploitation minière », dans un camp minier établi avec la capacité de traiter le cuivre et l'argent.

« La découverte de cuivre de Beaupré est un développement intéressant sur notre propriété Groupe Métaux Malartic. Nous continuerons à faire progresser l'exploration, malheureusement il n'y a pas de signature géophysique ni de travaux historiques documentés pour nous guider sur cette nouvelle occurrence de cuivre/argent. Ce que nous avons déterminé, grâce au décapage et à un meilleur aperçu de la minéralisation, c'est que nous avons une minéralisation semi-massive visuelle, ce qui est passionnant car cela simplifiera notre travail. Si Beaupré s'avère être d'une taille et d'un mérite appropriés, ce qui demandera plus de travail, nous aurons l'occasion d'examiner le tri/concentration visuellement. Je trouve cette simplicité et ce contraste rafraîchissants, contrairement à notre gisement aurifère Parbec, qui n'offre que des différences visuelles très subtiles dans la minéralisation" déclare Nicole Brewster, présidente et chef de la direction de Renforth.

Les échantillons mentionnés dans ce communiqué ont été obtenus sur le terrain au moyen d'échantillons choisis ou d'échantillons en rainure découpés avec une scie diamantée dans la roche, puis mis en sac, étiquetés et scellés sur le terrain. Les échantillons ont été livrés personnellement aux installations de ALS à Val d'Or où ils ont subi une analyse multi-éléments (ME-MS41L)

Les informations techniques contenues dans ce communiqué ont été examinées et approuvées par Francis R. Newton P.Geo, OGQ, une « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

