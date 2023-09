13 septembre 2023 - Ressources Renforth inc. (CSE - RFR) (OTCQB- RFHRF) (FSE-9RR) ("Renforth" ou la "Société") souhaite informer les actionnaires que son programme de prospection août/septembre sur Surimeau s'est conclu par la découverte de nouvelles minéralisations de métaux / batterie inconnues jusqu'à présent dans une zone de cisaillement albitisée en surface au nord-est de la cible Lalonde, en plus de la découverte de nombreuses pegmatites non cartographiées ou échantillonnées auparavant dans la partie sud de la propriété. Des échantillons supplémentaires ont été prélevés à ces endroits et dans d'autres endroits au cours de la seconde moitié du programme et ont été expédiés au laboratoire pour analyse. Les résultats seront rapportés dès qu'ils seront disponibles.

Renforth procède actuellement au dépôt de demandes de permis pour forer dans la zone centrale de Victoria cet automne. Le but de ce programme est de resserrer le schéma de forage dans les 2,2 km d'horizon minéralisé que nous avons foré dans la zone centrale, une exigence incontournable pour procéder au premier calcul des ressources. Dans ce programme, en forant plus au nord, nous irons plus en profondeur dans la minéralisation de Victoria et prévoyons recouper les trois zones minéralisées que nous avons actuellement identifiées dans cette zone centrale. Par ailleurs, Renforth attend les résultats des analyses afin de déterminer si certaines pegmatites doivent être décapées afin de créer une meilleure exposition de surface et permettre une enquête plus approfondie. De plus, Renforth autorisera également le décapage au nord-est de la cible Lalonde ainsi que sur l'indice Beaupré situé dans la partie nord-est de la propriété, là où la prospection de Renforth incluant des tranchées en 2019 ont retourné des valeurs de cuivre allant jusqu'à 3,59 % Cu.

La divulgation technique dans ce communiqué a été examinée et approuvée par Francis R. Newton P.Geo, OGQ, une «personne qualifiée» conformément à la Directive 43-101.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Ressources Renforth inc.

Nicole Brewster, Présidente et Chef de la direction

T: 416-818-1393

E: nicole@renforthresources.com

Unit 1B, 955 Brock Road, Pickering ON L1W 2X9

À propos de Renforth

Renforth est une société active dans un secteur sécurisé connu pour ses ressources minières variées où elle détient une position dominante au sud de la Faille Cadillac-Larder Lake, une structure de classe mondiale dans les camps miniers prolifiques de Cadillac et Malartic en Abitibi (Québec). Les propriétés minières de Renforth dans ce secteur englobe plusieurs domaines d'intérêt, notamment pour l'or, le zinc, le nickel, le cuivre, le cobalt ainsi que le lithium et plusieurs autres minéraux d'intérêt. Sur les quelque 300 kilomètres carrés de la propriété Surimeau, détenu en droits exclusifs par Renforth, il existe à la fois des ressources et des dépôts minéralisés en cours d'exploration pour étendre les zones et définir la quantité de métal dans les structures.

La position de Renforth est unique en ce que les propriétés du secteur sont accessibles par la route, disposent d'hydroélectricité sur place et se trouvent dans une juridiction minière établie et sécurisée qui se classe régulièrement, selon l'Institut Fraser, parmi les 10 meilleures dans le monde.

La Faille Cadillac-Larder Lake, qui s'étend de l'ouest de Kirkland Lake en Ontario à l'est de Val d'Or au Québec, est une faille régionale de premier ordre qui abrite de nombreuses mines le long de son étendue, y compris l'une des mines d'or les plus lucratives du Canada, la célèbre Mine O'Brien, qui a formé le camp minier de Cadillac, et le gisement aurifère Parbec, de Renforth, près de Malartic. Aussi, immédiatement au nord des propriétés minières de Renforth se trouve l'un des rares cas où la Faille de Cadillac est exploitée sur son côté nord avec le puits le plus profond d'Amérique du Nord, le puits Penna, à la mine LaRonde d'Agnico Eagle. Renforth détient une position minière dominante dans le camp minier de Cadillac au sud de la Faille et dans le camp minier de Malartic, contiguë à l'une des rares mines exploitées du côté sud de la faille Cadillac, la mine Canadian Malartic. Les propriétés minières de Renforth dans la région contiennent de l'or et de l'argent ainsi qu'une multitude de métaux / batterie tels que le nickel, le cuivre, le zinc, le cobalt et le lithium.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs et des informations en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que «peut», «sera», «planifier», «prévoir», «croire», «anticiper», «estimer», «avoir l'intention» et des termes similaires faisant référence à des événements futurs et à des résultats. Ces déclarations et informations sont basées sur les opinions et attentes actuelles de la direction. Toute information prospective est intrinsèquement incertaine et sujette à diverses hypothèses, risques et incertitudes, y compris la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur de ressources minérales, la fluctuation des prix des produits de base, les risques d'obtention des approbations, licences et permis nécessaires et la disponibilité du financement, décrits plus en détail dans les documents relatifs aux valeurs mobilières de la Société disponibles à l'adresse www.sedar.com. Les événements ou résultats réels peuvent différer considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives, et le lecteur est prié de ne pas s'y fier indûment. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été fournies et la Société n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi en vigueur l'impose.