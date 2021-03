Renforth Resources : Mise à jour des forages sur le gisement d'or Parbec et sur les sulfures de nickel Surimeau

Posted at 08:36h

Ressources Renforth inc. (CSE - RFR) (OTC US- RFHRF) (FSE-9RR) ('Renforth' ou la 'Société') désire faire une mise à jour des opérations courantes auprès de ses actionnaires:

Les forages sur Parbec ont maintenant dépassé les 3 500 mètres répartis en 13 trous. Ce programme a débuté le 5 février et a atteint un niveau de production prodigieux qui reflète le professionnalisme et le travail acharné des géologues et des foreurs.

7 de ces forages ont jumelé avec succès, à partir des collets en place, certains forages antérieurs réalisés dans les années 1980 et 1990; des échantillons ont été sélectionnés, fractionnés et envoyés au laboratoire. Géologiquement, les anciens et les nouveaux forages montrent une corrélation; les résultats en laboratoire sont nécessaires pour en établir la preuve.

Le programme de forage sur Surimeau prévoit 3 600 mètres répartis en 15 trous sur une longueur de 3 km de minéralisation en sulfures de nickel, confirmée par l'échantillonnage de surface de Renforth. Des détails plus complets sur ce programme suivront sous peu.

La demande de permis de forage de même que la reconnaissance sur le terrain pour l'accès de la foreuse et les zones à déboiser sont en cours.

Les résultats d'analyses de 22 forages complétés en 2020 sur Parbec, ainsi que les 13 forages récemment terminés, sont toujours en attente. Renforth a reçu des résultats partiels pour plusieurs de ces forages. À la réception des résultats d'un forage entier ou d'une intersection minéralisée complète, Renforth communiquera les résultats aux actionnaires le plus rapidement possible.

Renforth participera au congrès minier PDAC 2021 avec un kiosque virtuel. Ce kiosque comprendra des informations sur les projets miniers et des entrevues récentes réalisées avec plusieurs groupes de marketing, lesquelles entrevues sont également disponibles sur le site Web de Renforth sous «Corporate Presentation/Appearances».

Renforth présente à l'ensemble des actionnaires la mise à jour ci-dessus en raison des préoccupations soulevées par certains d'entre eux concernant la valeur des actions de la Société, ce qui semble être en contradiction avec nos activités en cours, la bonne santé financière actuelle et la qualité des actifs miniers qui comprennent la délimitation d'un gisement aurifère à ciel ouvert sur Parbec, adjacent à la mine Canadian Malartic, et la découverte récente d'un VMS riche en sulfures de nickel en surface à grande échelle sur Surimeau ainsi que la découverte d'un indice de cuivre/argent en surface sur la propriété Malartic Ouest.

« C'est mon OPINION PERSONNELLE que, de manière générale, les petites sociétés minières cotées au Canada souffrent de failles dans la réglementation des transactions commerciales, lesquelles permettent des pratiques commerciales préjudiciables à la capitalisation boursière des Sociétés, sans aucune cause sous-jacente. Les failles dans la réglementation incluent la suppression des outils de réduction de la cote, permettant aux vendeurs à découvert (short selling) de forcer le prix à la baisse et de provoquer d'autres ventes, d'éviter la livraison ou l'obligation d'emprunter les actions mises en vente à découvert, de permettre aux vendeurs d'usurper des commandes afin de provoquer à nouveau d'autres ventes et enfin l'existence de programmes et d'algorithmes de négociation à haute fréquence qui se négocient au détriment des actionnaires de détail. J'encourage les actionnaires concernés, comme ceux qui m'ont contacté personnellement pour demander à être informés de cette situation, à visiter un site comme www.savecanadianmining.com qui est soutenu par des chefs de file de notre industrie. Vous pouvez également contacter votre député et lui demander d'appuyer les recommandations du Groupe de travail sur la modernisation des marchés financiers, lesquelles ont été remises au ministre des Finances de l'Ontario. Comme toujours, j'encourage les actionnaires à faire leur propre vérification diligente sur cette question comme sur toute autre. Chez Renforth, je me concentre avec le support d'une très bonne équipe sur la croissance de nos actifs en termes de découvertes et de développement, ce qui inclut la vente réussie d'un actif sur la base de sa valeur et non sur la base de la capitalisation boursière. J'assure aux actionnaires que c'est mon objectif et je suis personnellement investi dans le succès de mes efforts et de ceux de notre équipe. C'est mon OPINION PERSONNELLE de dire que nos actifs sont d'une qualité qui démontre leur autonomie et que, en fin de compte, nous réussirons à cristalliser leur valeur », souligne Nicole Brewster, présidente et chef de la direction de Renforth. « Encore une fois, comme toujours, je vous suggère fortement de faire votre propre vérification diligente raisonnable et de formuler votre propre opinion sur Renforth, ses actifs et la valeur des actions sur le marché. Je serais heureuse de discuter de cette question, ou de toute autre, avec les actionnaires et de demeurer accessible aux actionnaires. »

La divulgation technique contenue dans ce communiqué a été examinée et approuvée par Brian H. Newton P.Geo, une «personne qualifiée» conformément aux directives du Règlement 43-101.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Ressources Renforth inc.

Nicole Brewster, Présidente et Chef de la direction

T: 416-818-1393

E: nicole@renforthresources.com

#269 - 1099 Kingston Road, Pickering ON L1V 1B5

À propos de Renforth

Renforth détient le gisement d'or à ciel ouvert Parbec, situé dans le secteur de Malartic (Québec) et contiguë à la mine Canadian Malartic, avec 104 000 onces d'or à une teneur de 1,78 g/t dans la catégorie indiquée et 177 000 onces d'or à une teneur de 1,78 g/t dans la catégorie présumée. Un programme de forage de 15 000 mètres est en cours; ce programme est prévu pour jumeler, combler les espaces et donner une orientation aux forages existants sur Parbec; le but de ce programme étant de reconstruire le modèle géologique et d'augmenter l'Estimation des ressources après retraitement. De plus, Renforth a découvert une zone ultramafique contenant du nickel, coïncidant avec un VMS cuivre / zinc, sur environ 5 km de distance à l'extrémité ouest de l'anomalie centrale de 20 km sur la propriété Surimeau d'une superficie de 215 km2 et détenue à 100% par Renforth. Cet indice minéralisé a été découvert en surface et a fait l'objet d'un programme de forage très court et peu profond; un programme de forage plus robuste est prévu pour le printemps 2021. Renforth détient également la propriété Malartic Ouest, qui abrite une découverte de cuivre / argent, et la propriété Nixon-Bartleman, à l'ouest de Timmins (Ontario), avec de l'or présent en surface sur une longueur d'environ 500 m. Renforth est bien financée, avec ~ 6,7 millions de dollars en liquidités et titres en main (* au 08/02/21), en plus de l'or contenu dans notre gisement.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs et des informations en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que «peut», «sera», «planifier», «prévoir», «croire», «anticiper», «estimer», «avoir l'intention» et des termes similaires faisant référence à des événements futurs et à des résultats. Ces déclarations et informations sont basées sur les opinions et attentes actuelles de la direction. Toute information prospective est intrinsèquement incertaine et sujette à diverses hypothèses, risques et incertitudes, y compris la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur de ressources minérales, la fluctuation des prix des produits de base, les risques d'obtention des approbations, licences et permis nécessaires et la disponibilité du financement, décrits plus en détail dans les documents relatifs aux valeurs mobilières de la Société disponibles à l'adresse www.sedar.com. Les événements ou résultats réels peuvent différer considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives, et le lecteur est prié de ne pas s'y fier indûment. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été fournies et la Société n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi en vigueur l'impose.