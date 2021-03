Renforth Resources : cible les forages sur le secteur Victoria au cœur de l'immense propriété nickélifère Surimeau

Posted at 08:40h

in by Nicole in Uncategorized

25 mars 2021

Ressources Renforth inc. (CSE - RFR) (OTCQB- RFHRF) (FSE-9RR) ('Renforth' ou la 'Société') annonce le début d'un programme de forage de 3 500 mètres sur la cible nickélifère Victoria qui s'étend sur plus de 5 km au cœur de la propriété Surimeau d'une superficie de 215 km2 détenue en droit exclusif par Renforth. Des valeurs de sulfures de nickel en surface et en sous-surface, obtenues précédemment, confirment la présence de minéralisation appuyées par les données historiques.

Surimeau est située au sud des villes de Cadillac et Malartic avec un accès routier à l'ouest et au centre de la propriété par des chemins de gravier bien entretenus qui desservent les centrales hydroélectriques plus au sud. L'extrémité est de la propriété est accessible via les routes municipales. Un tel accès routier a considérablement simplifié le déplacement des équipements de forage en provenance de la propriété Parbec où les travaux ont pris fin après 5 925 m forés (22 forages). Ceci termine le programme de forage commencé en septembre 2020 pour un total de 15 569 m forés, qui seront tous incorporés dans une reconstruction du modèle géologique et un nouveau calcul des ressources. Actuellement, il y a un total de 42 forages en attente de résultats en laboratoire pour Parbec.

L'immense propriété Surimeau abrite plusieurs zones cibles, à la fois pour les métaux critiques et stratégiques ainsi que pour l'or. Les zones cibles ont été identifiées sur la base de travaux antérieurs effectués sur la propriété, y compris la vérification de la présence de minéralisation par Renforth.

Le programme de forage qui vient de commencer sur Surimeau est axé sur la zone cible Victoria, avec des forages prévus totalisant ~ 3 km répartis sur les ~ 5 km de longueur de la zone cible. Il s'agit d'un programme de suivi pour confirmer les travaux d'échantillonnage de surface et de sous-surface réalisés par Renforth, lesquels démontraient la présence de minéralisations comprenant des sulfures de nickel, de zinc, de cuivre et d'argent. Les résultats pour les éléments du groupe du platine sont toujours en attente.

« Les occurrences de zinc-nickel sur Surimeau présentent une similitude géologique frappante avec les gisements d'Outokumpu, en Finlande, qui ont une association similaire et inhabituelle de ces deux éléments dans ce qui semble être un nickel magmatique tectoniquement juxtaposé à un sulfure massif volcanogène riche en zinc. Ce cadre géologique est une association presque unique au Canada (il y a au moins une autre occurrence connue), mais demeure une ressource substantielle et productive en Finlande », déclare le Dr James Franklin, PhD FRSC, géo, conseiller technique principal de Renforth sur la propriété Surimeau.

Forages prévus, printemps 2021, sur le secteur Victoria

La divulgation technique contenue dans ce communiqué a été examinée et approuvée par Francis R. Newton, géologue (OGQ # 2129), une «personne qualifiée» conformément au Règlement 43-101.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Ressources Renforth inc.

Nicole Brewster, Présidente et Chef de la direction

T : 416-818-1393

E : nicole@renforthresources.com

#269 - 1099 Kingston Road, Pickering ON L1V 1B5

Suivez Renforth sur Facebook, LinkedIn et Instagram!

À propos de Renforth

Renforth détient le gisement d'or à ciel ouvert Parbec, situé dans le secteur de Malartic (Québec) et contiguë à la mine Canadian Malartic, avec 104 000 onces d'or à une teneur de 1,78 g/t dans la catégorie indiquée et 177 000 onces d'or à une teneur de 1,78 g/t dans la catégorie présumée. Un programme de forage de 15 569 m vient d'être complété; ce programme avait pour objectif de jumeler, combler les espaces et donner une orientation aux forages existants sur Parbec afin de reconstruire le modèle géologique et d'en augmenter l'Estimation des ressources. De plus, Renforth a découvert une zone ultramafique contenant du nickel, coïncidant avec un VMS cuivre / zinc, sur environ 5 km de distance à l'extrémité ouest de l'anomalie centrale de 20 km sur la propriété Surimeau d'une superficie de 215 km2 et détenue à 100% par Renforth. Cet indice minéralisé a été découvert en surface et a fait l'objet d'un programme de forage très court et peu profond; un programme de forage plus robuste est actuellement en cours. Renforth détient également la propriété Malartic Ouest, qui abrite une découverte de cuivre / argent, et la propriété Nixon-Bartleman, à l'ouest de Timmins (Ontario), avec de l'or présent en surface sur une longueur d'environ 500 m. Renforth est bien financée, avec ~ 6 millions de dollars en liquidités et titres en main (* au 15/03/21), en plus de l'or contenu dans notre gisement.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs et des informations en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que «peut», «sera», «planifier», «prévoir», «croire», «anticiper», «estimer», «avoir l'intention» et des termes similaires faisant référence à des événements futurs et à des résultats. Ces déclarations et informations sont basées sur les opinions et attentes actuelles de la direction. Toute information prospective est intrinsèquement incertaine et sujette à diverses hypothèses, risques et incertitudes, y compris la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur de ressources minérales, la fluctuation des prix des produits de base, les risques d'obtention des approbations, licences et permis nécessaires et la disponibilité du financement, décrits plus en détail dans les documents relatifs aux valeurs mobilières de la Société disponibles à l'adresse www.sedar.com. Les événements ou résultats réels peuvent différer considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives, et le lecteur est prié de ne pas s'y fier indûment. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été fournies et la Société n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi en vigueur l'impose.