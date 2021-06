Renforth Resources : entame son premier programme de forage sur la découverte cuivre / argent en Abitibi

À propos de Malartic Ouest

Détenue en droit exclusif par Renforth, la propriété Malartic Ouest est située au sud et entre les villes de Malartic et Cadillac, en Abitibi, avec un accès routier à partir de la route transcanadienne 117. La propriété Malartic Ouest est contiguë à la propriété de la mine d'or Canadian Malartic à l'est, la propriété Surimeau de Renforth au sud et diverses propriétés détenues par Agnico-Eagle au nord, lesquelles sont situées sur la Faille de Cadillac, une zone de faille transcrustale majeure marquant approximativement le contact des sous-provinces géologiques du Pontiac et de l'Abitibi. La Faille de Cadillac n'est qu'à environ 3 km de la découverte de cuivre/argent sur Malartic Ouest, située dans la sous-province sédimentaire du Pontiac. Ceci est remarquable car la Faille de Cadillac est une structure de faille majeure associée à de nombreuses mines le long de sa travée, de Matachewan (Ontario) à l'est de Val d'Or (Québec). Le cadre prometteur de Malartic Ouest dans la sous-province mal comprise du Pontiac est en grande partie inexploré, à l'exception d'une petite zone précédemment prospectée pour l'or dans le coin sud-est de la propriété.

La divulgation technique contenue dans ce communiqué a été examinée et approuvée par Francis R. Newton, géologue (OGQ # 2129), une «personne qualifiée» conformément au Règlement 43-101.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs et des informations en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que «peut», «sera», «planifier», «prévoir», «croire», «anticiper», «estimer», «avoir l'intention» et des termes similaires faisant référence à des événements futurs et à des résultats. Ces déclarations et informations sont basées sur les opinions et attentes actuelles de la direction. Toute information prospective est intrinsèquement incertaine et sujette à diverses hypothèses, risques et incertitudes, y compris la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur de ressources minérales, la fluctuation des prix des produits de base, les risques d'obtention des approbations, licences et permis nécessaires et la disponibilité du financement, décrits plus en détail dans les documents relatifs aux valeurs mobilières de la Société disponibles à l'adresse www.sedar.com. Les événements ou résultats réels peuvent différer considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives, et le lecteur est prié de ne pas s'y fier indûment. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été fournies et la Société n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi en vigueur l'impose.