Renforth Resources : recoupe 4,59 g/t d'or sur 18,75 m, incluant 8,73 g/t d'or sur 7,15 m

18 mai 2021

PAR-21-127 a recoupé une zone de 18,75 mètres de largeur titrant 4,59 g/t d'or à l'extérieur de la fosse à ciel ouvert qui avait été conçue pour l'Estimation des ressources de mai 2020.

PAR-21-127 est un forage intercalaire dans la zone Camp. Les résultats de cette zone minéralisée, traversée par les forages PAR-21-127 et PAR-20-106, n'étaient pas anticipés.

Les résultats des analyses n'ont pas encore été reçus pour les 148 premiers mètres du forage.

Ressources Renforth inc. (CSE - RFR) (OTCQB- RFHRF) (FSE-9RR) ('Renforth' ou la 'Société') a le plaisir d'informer les actionnaires des résultats du forage PAR-21-117, le premier forage réalisé en 2021, intersectant de nouvelles minéralisations aurifères, en particulier 4,59 g/t d'or sur 18,75 m, à une profondeur verticale d'environ 200 m. Ce résultat se situe à un endroit dans le modèle de ressources où, avant le programme de 15 569 mètres récemment complété, il n'y avait qu'un seul forage plus au nord qui avait raté la cible de la Faille de Cadillac. De plus, les valeurs obtenues dans PAR-86-01 n'ont pas été utilisées dans l'Estimation des ressources de mai 2020, limitées à une fosse à ciel ouvert sur Parbec.

Comme on peut le voir sur le croquis ci-dessous, 3 forages ont été complétés lors du récent programme dans cette zone particulière ; les résultats sont toujours en attente pour les 148 premiers mètres de PAR-21-127 et pour l'ensemble de PAR-21-142. La zone minéralisée dans PAR-21-127 a été recoupée dans la partie inférieure du forage PAR-20-106, mais à une teneur moindre. Renforth interprète cela comme une prolongation de la zone structurelle, bien que la teneur puisse varier. La minéralisation observée à une moindre profondeur dans PAR-20-106 peut également se produire dans PAR-21-127 ; les résultats des 148 premiers mètres de PAR-21-127 sont attendus sous peu.

Tableau des points forts des analyses de PAR-21-127

Forage Grille Est Grille Nord De (m) À (m) Largeur (m) g/t d'or PAR-21-127 5100 135 93.5 148 Résultats attendus PAR-21-127 5100 135 158.9 160.2 1.3 1.81 PAR-21-127 5100 135 213 214.5 1.5 0.73 PAR-21-127 5100 135 260.5 279.25 18.75 4.59 incluant 5100 135 265.55 272.7 7.15 8.73 lequel inclus 5100 135 269.5 272.7 3.2 8.11 et inclus aussi 5100 135 265.55 266.8 1.25 15.76 PAR-21-127 5100 135 278.9 279.25 0.35 2.79 PAR-21-127 5100 135 284.15 287.75 3.6 0.96

*Les longueurs indiquées dans ce tableau sont telles que mesurées dans la boîte de carottes; elles ne représentent pas les longueurs réelles.

Les résultats d'analyse qui paraissent dans ce communiqué proviennent d'échantillons sélectionnés, fractionnés sur place puis ensachés, étiquetés et scellés pour ensuite être livrés aux installations des Laboratoires AGAT à Val d'Or (Québec) où ils ont été analysés pour l'or en utilisant la méthode par pyro-analyse (202-051) - finition AAS et (202-064) - finition par gravimétrie pour les valeurs de dépassement de limite (> 10 g/t d'or).

La divulgation technique contenue dans ce communiqué a été examinée et approuvée par Francis R. Newton, géologue (OGQ # 2129), une «personne qualifiée» conformément au Règlement 43-101.

À propos de Renforth

Renforth détient le gisement d'or à ciel ouvert Parbec, situé dans le secteur de Malartic (Québec) et contiguë à la mine Canadian Malartic, avec 104 000 onces d'or à une teneur de 1,78 g/t dans la catégorie indiquée et 177 000 onces d'or à une teneur de 1,78 g/t dans la catégorie présumée. Cette estimation des ressources est maintenant considérée par Renforth comme obsolète en raison des résultats reçus dans le cadre d'un programme de forage de 15 569 m qui vient de se terminer. Ce programme avait pour but de jumeler, de combler des espaces et d'approfondir certains forages existants sur Parbec, afin de soutenir une reconstruction du modèle géologique et une nouvelle Estimation des ressources. De plus, Renforth a découvert une zone ultramafique contenant du nickel, coïncidant avec un VMS cuivre / zinc, sur environ 5 km de distance à l'extrémité ouest de l'anomalie centrale de 20 km sur la propriété Surimeau d'une superficie de 215 km2 et détenue à 100% par Renforth. Cet indice minéralisé a été découvert en surface et a fait l'objet d'un programme de forage très court et peu profond; un programme de forage plus robuste est en cours de réalisation en ce printemps 2021. Renforth détient également la propriété Malartic Ouest, qui abrite une découverte de cuivre / argent, et la propriété Nixon-Bartleman, à l'ouest de Timmins (Ontario), avec de l'or présent en surface sur une longueur d'environ 500 m. Renforth est bien financée, avec ~ 5 millions $ en liquidités et titres en main (* au 14/05/21), en plus de l'or contenu dans notre gisement.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs et des informations en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que «peut», «sera», «planifier», «prévoir», «croire», «anticiper», «estimer», «avoir l'intention» et des termes similaires faisant référence à des événements futurs et à des résultats. Ces déclarations et informations sont basées sur les opinions et attentes actuelles de la direction. Toute information prospective est intrinsèquement incertaine et sujette à diverses hypothèses, risques et incertitudes, y compris la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur de ressources minérales, la fluctuation des prix des produits de base, les risques d'obtention des approbations, licences et permis nécessaires et la disponibilité du financement, décrits plus en détail dans les documents relatifs aux valeurs mobilières de la Société disponibles à l'adresse www.sedar.com. Les événements ou résultats réels peuvent différer considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives, et le lecteur est prié de ne pas s'y fier indûment. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été fournies et la Société n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi en vigueur l'impose.