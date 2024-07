Ressources Renforth inc. (CSE - RFR) (OTCQB- RFHRF) (FSE-9RR) ("Renforth" ou la "Société") souhaite informer les actionnaires qu'une aide financière pouvant aller jusqu'à un maximum de 262 500 $ a été accordée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) dans le cadre du quatrième appel de projets du Programme de soutien à l'exploration minière pour les minéraux critiques et stratégiques (MCS). Ce programme est issu du Plan québécois pour la valorisation des MCS 2020-2025.

Renforth participera à hauteur de 50 % des dépenses admissibles. Le projet vise à identifier et à étudier les caractéristiques métallurgiques de la minéralisation Victoria, une occurrence de nickel polymétallique d'une longueur d'environ 20 km, de la minéralisation Lalonde à proximité et d'autres minéralisations similaires identifiées à l'intérieur de la propriété Groupe de Métaux Malartic d'une superficie d'environ 300 km carrés et détenue en droits exclusifs. Le but de l'aide financière est de concevoir un schéma de traitement avec une solution de traitement dans le cadre d'un Plan de gestion des matériaux (PGM). Les travaux feront partie d'un futur calcul de ressources 43-101 sur Victoria. Il n'y a actuellement aucune ressource déclarée dans le quadrilatère de ~2,5 km de longueur où ont été concentrés environ 10 000 m de forage.

Renforth reconnaît le soutien proactif orienté vers l'avenir du MRNF afin d'étudier le potentiel de production de Victoria au début du cycle d'exploration. L'aide financière du MRNF est très importante dans l'environnement financier actuel et une telle aide est ce qui rend possible l'étude métallurgique à un stade précoce que nous avons déjà commencé et pour laquelle nous tiendrons les actionnaires informés en temps opportun. »

C'est avec tristesse que je voudrais également exprimer, au nom de Renforth et de ses actionnaires, nos condoléances à la famille de James M Franklin PhD FRSC, P. Geo qui est décédé récemment. Dr Franklin a identifié le style de minéralisation « Outokumpu » présent sur Victoria, sur la base de sa propre expérience d'exploration unique; « M. VMS » utilisait des informations géochimiques pour déterminer une source possible de VMS pour la minéralisation de Victoria. Les informations limitées sur l'exploration de Victoria antérieures à Renforth, dont Jim a pris connaissance alors qu'il était scientifique en chef de la Commission géologique du Canada, s'étaient déposées dans les dossiers de Jim comme un indice minéralisé inhabituel et inexpliqué qu'il voulait résoudre. Malheureusement, Renforth, et notre industrie en général, ont perdu un géo-scientifique de renom. Nous continuerons de bâtir sur son travail », a déclaré Nicole Brewster, présidente et chef de la direction de Renforth.

