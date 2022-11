Renforth Resources : recoupe une minéralisation de métaux / batterie dans les échantillons en rainure sur Lalonde

November 28, 2022

De plus, Renforth confirme que 3 forages (Prop5 / SUR-22-30, Prop4 / SUR-22-31 et Prop2 / SUR-22-31) ont été complétés sur Lalonde, recoupant avec succès la minéralisation observée en surface. Chaque forage a été réalisé à partir des sédiments au nord, visant l'ensemble minéralisé/ultramafique jusqu'au point de contact avec les sédiments au sud. Comme chaque forage a intersecté l'ensemble complet, un forage au sud pour recouper la minéralisation n'est plus nécessaire (comme prévu précédemment); en conséquence, le métrage sera utilisé à l'est, sur la base de l'analyse des données du levé géophysique de 2021 que Renforth vient de recevoir (voir ci-dessous).

Ressources Renforth inc. (CSE - RFR) (OTCQB- RFHRF) (FSE-9RR) ("Renforth" ou la "Société") a le plaisir d'informer les actionnaires que les rainures creusées dans les 3 décapages sur la cible Lalonde, qui font actuellement l'objet d'un programme de forage, ont intersecté en surface la minéralisation des métaux / batterie telle qu'échantillonnée sur le terrain et confirmée par le laboratoire d'analyse.

De plus, alors que le nickel est conducteur (mais beaucoup moins conducteur que le cuivre), il est raisonnable de supposer que le cuivre serait plus performant dans une analyse de conductivité.

Renforth a commandé une analyse et une interprétation des données géophysiques obtenues lors du levé aérien effectué au-dessus du système minéralisé Victoria et d'une partie du système minéralisé Lalonde. L'un des résultats de cette analyse est une carte de conductivité, montrant les anomalies conductrices au sein de l'anomalie magnétique globale sur Victoria et Lalonde. Ce type d'analyse est intéressant car, à titre d'exemple, le cuivre est conducteur mais non magnétique. L'anomalie magnétique qui s'étend sur ~20km sur Victoria, et ~9km sur Lalonde souligne donc l'intrusif ultramafique, dont on sait qu'il transporte du nickel/cobalt et une certaine quantité d'Éléments du Groupe Platine (EGP).

La carte ci-dessus situe le décapage (sur Victoria et Lalonde) et le forage (sur Victoria) à ce jour par rapport aux anomalies conductrices, ainsi que les forages proposés. La réception de ces informations a amené les géologues de Renforth à modifier les plans de forage et à ajouter des forages ciblant l'anomalie conductrice. Il est intéressant de noter que le décapage, et une grande partie du forage, à ce jour sur Victoria et sur Lalonde, qui ont tous recoupé la minéralisation ultramafique et une certaine quantité de minéralisation de nickel, ont largement manqué les anomalies conductrices.

Zoom détaillé sur Lalonde

Un zoom sur le secteur Lalonde indique que l'anomalie de conductivité est la plus forte là où la route croise la cible. Cela suggère que le décapage et le forage à ce jour étaient trop à l'ouest en ce qui concerne la conductivité et la minéralisation potentielle de cuivre.

Cependant, malgré l'absence d'anomalie conductrice, la minéralisation de nickel a été recoupée en surface et dans les forages du secteur travaillé. Comme Renforth effectue des travaux sur Lalonde, qui a peu ou presque pas d'informations historiques utiles pour guider l'exploration, il devient clair que bien que la minéralisation soit très similaire à Victoria, elle n'est pas identique, avec peut-être plus de cuivre/zinc intersecté dans le forage actuel que sur Victoria.