Renforth: l'indice Nickel / VMS à grande échelle sur Surimeau affiche une teneur de 0,483% Ni sur 1m dans une section de 13m titrant 0.156% Ni à partir de la surface

9 février 2021

Ressources Renforth inc. (CSE - RFR) (OTC US- RFHRF) (WKN - A2H9TN) ('Renforth' ou la 'Société') est heureuse d'informer les actionnaires que le programme de forage sur l'indice Nickel / VMS à grande échelle de la propriété Surimeau a donné les résultats suivants :

0,156% Ni sur 13 mètres d'épaisseur, incluant 0,483% Ni sur 1m dans le forage SUR-20-003;

0,126% Ni sur 20,5 m, incluant 0,209% sur 2,4 m dans le forage SUR-20-002;

1,16% Zn et 0,132% Cu sur 4,03 m à partir de la surface du substrat, suivi par 0,147% Ni sur 7,9 m dans le forage SUR-20-001.

La minéralisation polymétallique est associée à un assemblage de sulfures composé de pyrrhotite, de sphalérite et de chalcopyrite contenant du nickel.

Ce programme avait pour objectif de tester des données historiques provenant de tranchées et de forages connus sous le nom de cible «Victoria Ouest». L'échantillonnage de surface préliminaire réalisé par Renforth ainsi que ces trois forages, combinés aux données historiques, créent une zone d'intérêt qui contient maintenant le plus de données disponibles à ce jour sur la propriété. Dans l'ensemble, les horizons prospectifs testés s'étirent sur 5 km à l'extrémité ouest de l'anomalie centrale de ~ 20 km sur Surimeau (voir la carte de la propriété, disponible dans la section Surimeau, sous «Projets» du site web www.renforthresources.com).

Renforth interprète l'anomalie centrale de Surimeau comme étant un corps ultramafique renfermant du nickel et se trouvant à côté d'un événement de type sulfure massif volcanogène (VMS) de cuivre / zinc encastré dans des sédiments et des roches volcaniques. C'est présentement considéré par Renforth comme une occurrence de type «Outokumpu», une référence à un district de l'est de la Finlande connu pour plusieurs gisements de sulfures non conventionnels abritant diverses qualités économiques de Cu, Zn, Ni, Co, Ag et Au. Comme Surimeau, le district d'Outokumpu est situé dans un terrain déformé métamorphosé à haute teneur où les unités volcaniques et ultramafiques forment des lentilles intercalées dans un environnement dominé par les sédiments.

Forage

Les forages SUR-20-001 et SUR-20-003, le long de la cible minéralisée et distants d'environ 200 m, sont tous deux entrés directement dans la minéralisation. Le forage SUR-20-002, installé à plus de 60 m au sud de SUR-20-003, a intersecté le contact nord entre le complexe volcanique et les sédiments du Groupe Pontiac. Le forage SUR-20-003 s'est terminé brusquement en raison d'un bris d'équipement; d'une longueur de 32 m, ce forage était toujours dans la minéralisation lorsque le programme a pris fin.

Presque tout le forage SUR-20-003 a été échantillonné et contenait des teneurs élevées en nickel (tel que présenté ci-dessous), indiquant que le forage se trouvait entièrement dans une unité ultramafique contenant du nickel. Contrairement au forage SUR-20-002, à 60 m de distance, qui lui contient du nickel, du cuivre et du zinc élevés, à partir de 3 jusqu'à 70,5 mètres, dans un intervalle ininterrompu. Installé à 220 m à l'est, le forage SUR-20-001 est continuellement enrichi en métaux de base, avec des teneurs variables en Ni, Zn et Cu depuis la surface jusqu'à 22,25 m de profondeur. Tous les détails sont présentés ci-dessous.

Les analyses sont présentées ci-dessous avec deux ensembles d'informations: premièrement, la zone minéralisée en continu est donnée pour chaque forage; ensuite, les faits saillants des analyses spécifiques pour le nickel, le cuivre ou le zinc dans la zone minéralisée en continu.

Zone min. Résultats Forage De (m) À (m) Largeur De (m) À (m) Largeur Ni% Cu% Zn% SUR-20-001 0,75 23 22,25 0,75 4,78 4,03 0,132 1,16 14,1 22 7,9 0,147 14,1 16,2 2,1 0,94 SUR-20-002 3 19 16 9 14 5 0,173 9 16,5 7,5 0,481 10 12,5 2,5 0,121 SUR-20-002 24,5 56,1 31,6 24,5 42,75 18,25 0,244 32,55 33,1 0,55 0,184 37 38 1 0,167 35,6 56,1 20,5 0,126 35,6 38 2,4 0,209 42,75 56,1 13,35 0,135 SUR-20-003 2 25 23 2 15 13 0,156 2 3 1 0,483 25,5 28,5 3 27 28,5 1,5 0,185 31 32 1 31 32 1 0,224

Échantillonnage de surface sur Surimeau

Avant ce programme de forage, Renforth a effectué des travaux de reconnaissance sur Surimeau, dans les zones de travaux historiques Victoria Ouest (la même zone que le programme de forage), dans l'occurrence de métaux de base LaLonde à environ 3,5 km au nord, dans l'anomalie nord à Surimeau et Colonie, à environ 20 km à l'est et en alignement avec le secteur Victoria Ouest.

Les faits saillants sélectionnés de ce programme de prospection de surface, qui a visité des tranchées historiques ainsi que des affleurements trouvés et échantillonnés pour la première fois, figurent ci-dessous. Cette liste n'est ni exhaustive, ni entièrement représentative de la propriété. Cette liste contient les faits saillants des programmes d'échantillonnage ponctuel, les échantillons ponctuels sont de nature sélective. De plus, ce programme de prospection, le premier travail effectué par Renforth sur Surimeau, était concentré là où il y avait des données et des preuves de tranchées historiques. Renforth interprète actuellement Surimeau comme hébergeant une unité ultramafique contenant du nickel, avec un VMS cuivre-zinc, ainsi qu'une zone tectonique «mixte» entre les deux. Nous avons également observé que les travaux historiques n'étaient pas également répartis entre ces zones minéralisées, et nos travaux de prospection n'ont donc pas traité de manière uniforme ces zones.

Sélection de résultats d'échantillons sur Surimeau - Été 2020

Secteur Échant. # Ni % Cu % Zn % Victoria 2328 0,495 0,03 0,05 Victoria 7061 0,195 0,06 Victoria 7093 0,165 0,06 0,08 Victoria 2319 0,145 0,05 0,04 Victoria 2321 0,139 0,05 0,05 Victoria 2339 0,09 0,12 1,79 Victoria 2336 0,08 0,12 3,16 Victoria B567791 0,07 0,05 1,15 Victoria 2340 0,06 0,17 1,87 Victoria 2337 0,04 0,13 2,29 LaLonde B567800 0,22 0,06 Lalonde 2350 0,2 0,05 Lalonde B567799 0,15 Lalonde 2347 0,14 LaLonde B567798 0,12 Colonie 7072 0,19 Colonie 7073 0,11 Colonie 7076 0,1

Perspective

Le programme de forage a utilisé une foreuse mobile sur chenilles construite sur mesure et prévoyait de tester la minéralisation souterraine près des anciennes tranchées et des affleurements à proximité de la route d'accès à la propriété. Le forage SUR-20-001 mesurait 72 m de long, 44,6 m échantillonnés; SUR-20-002 90 m de long, 71,25 m échantillonnés; et SUR-20-003 32 m de long avec 20,7 m d'échantillonnage. Étant donné que chaque échantillon prélevé a retourné des valeurs supérieures au background dans différents éléments, la décision a été prise d'échantillonner toutes les carottes restantes (non analysées) et de les soumettre pour fins d'analyse, résolvant ainsi les lacunes d'échantillonnage qui ont une minéralisation de chaque côté de la portion déjà analysée. En plus, des analyses pour le contenu des éléments du groupe du platine sont en cours.

Les échantillons de forage et leurs analyses mentionnés dans ce communiqué ont été identifiés, taillés, ensachés et étiquetés sur le terrain et livrés aux installations des laboratoires AGAT à Val d'Or où ils ont été traités à l'aide de la fusion au peroxyde de sodium - ICP-OES / ICP -MS pour la finition. Les échantillons de prospection et leurs analyses mentionnés dans ce communiqué ont été sélectionnés, ensachés, étiquetés et scellés sur le terrain. Ils ont été livrés aux installations d'ALS Canada Ltd à Val d'Or où ils ont été soumis à la méthode ME-MS41L (Aqua Regia, ICP-MS).

La divulgation technique contenue dans ce communiqué a été examinée et approuvée par Brian H. Newton P.Geo et Martin Demers P.Geo (ogq), chacun étant une «personne qualifiée» conformément aux directives du Règlement 43-101.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des déclarations et informations prospectives en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que «peut», «sera», «planifier», «attendre», «croire», «anticiper», «estimer», «avoir l'intention» et des mots similaires faisant référence à des événements futurs et résultats. Ces déclarations et informations sont basées sur les opinions et attentes actuelles de la direction. Toutes les informations prospectives sont intrinsèquement incertaines et soumises à une variété d'hypothèses, de risques et d'incertitudes, y compris la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur des minéraux, la fluctuation des prix des matières premières, les risques d'obtenir les approbations, licences et permis nécessaires et la disponibilité du financement, tel que décrit plus en détail dans les documents déposés par la Société sur www.sedar.com. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés dans les déclarations prospectives et le lecteur est averti de ne pas s'y fier indûment. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont fournies et la Société n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.