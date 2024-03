Rengo Co., Ltd. est un fabricant de boîtes en papier. Le secteur de la transformation du carton et du papier fabrique et vend du carton, du carton ondulé et des boîtes en carton ondulé sur les marchés nationaux. Le secteur de l'emballage souple fabrique et vend des produits d'emballage souple et de la cellophane sur les marchés nationaux. Le secteur de l'emballage pour produits lourds fabrique et vend des produits d'emballage pour produits lourds sur les marchés nationaux. Le secteur lié à l'outre-mer fabrique et vend du carton, du carton ondulé, des boîtes en carton ondulé, des produits d'emballage souples et résistants sur les marchés étrangers. Le segment Autres est engagé dans la fabrication de tissu non tissé, les activités logistiques, les activités d'agence d'assurance, les activités de location et les activités immobilières.

