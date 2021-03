Renishaw plc : Pas de retournement en vue 05/03/2021 | 08:58 Nicolas Aleksy 05/03/2021 | 08:58 achat En cours

Cours d'entrée : 5875GBX | Objectif : 6900GBX | Stop : 5560GBX | Potentiel : 17.45% Le timing apparaît opportun pour se placer sur la valeur Renishaw plc et anticiper ainsi une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 6900 GBX. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La proximité du support moyen terme des 5750 GBX offre un bon timing pour l'achat du titre.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 4100 GBX.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 6215 GBX.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 47.74 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Le consensus des opinions des analystes ressort largement négatif.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Equipements de tests et mesures Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. RENISHAW PLC 3.47% 6 067 SMC CORPORATION 0.95% 38 824 METTLER-TOLEDO INTERNATIONA.. -7.04% 24 799 COGNEX CORPORATION -1.05% 13 565 SHIMADZU CORPORATION -3.49% 10 464 MKS INSTRUMENTS, INC. 0.21% 8 325 VONTIER CORPORATION -7.46% 5 210 BADGER METER, INC. 4.05% 2 852 ESCO TECHNOLOGIES INC. 3.06% 2 709 GUANG ZHOU GRG METROLOGY & .. -10.83% 2 673 HORIBA, LTD. 14.38% 2 664

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières GBP USD EUR CA 2021 537 M 742 M 623 M Résultat net 2021 94,1 M 130 M 109 M Tréso. nette 2021 168 M 233 M 195 M PER 2021 47,7x Rendement 2021 0,74% Capitalisation 4 337 M 6 067 M 5 031 M VE / CA 2021 7,77x VE / CA 2022 6,89x Nbr Employés 4 371 Flottant 46,7% Prochain événement sur RENISHAW PLC 04/03/21 Détachement de dividende intermédiaire Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 5 497,78 GBX Dernier Cours de Cloture 5 960,00 GBX Ecart / Objectif Haut 10,7% Ecart / Objectif Moyen -7,76% Ecart / Objectif Bas -17,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre William Ernest Lee Chief Executive Officer & Director Allen Christopher George Roberts Group Finance Director & Director David Roberts McMurtry Chairman Geoffrey McFarland Director-Group Technology David Grant Senior Independent Non-Executive Director