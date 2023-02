Renishaw augmente son dividende semestriel de 5 % malgré la baisse de son bénéfice

(Alliance News) - Renishaw PLC a annoncé jeudi une hausse de son chiffre d'affaires intérimaire mais a subi une baisse de son bénéfice.

Reinshaw est un fournisseur de technologies de fabrication, d'instruments d'analyse et de dispositifs médicaux basé dans le Gloucestershire, en Angleterre.

Pour les six mois qui se sont terminés le 31 décembre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 347,7 millions de GBP, soit une hausse de 7 % par rapport aux 325,2 millions de GBP enregistrés un an plus tôt. La société a noté une forte croissance des ventes de "systèmes de fabrication additive multi-laser, de systèmes d'inspection de machines à mesurer les coordonnées à 5 axes et de codeurs laser".

Le bénéfice avant impôt a toutefois baissé de 4,5 %, passant de 81,5 millions de GBP à 77,8 millions de GBP, alors que le bénéfice d'exploitation a diminué à 71,3 millions de GBP, contre 80,2 millions de GBP un an plus tôt.

Le bénéfice avant impôt ajusté a chuté de 13 % à 73,5 millions de GBP, contre 84,2 millions de GBP l'année précédente.

Le président-directeur général William Lee a déclaré : "Je suis heureux d'annoncer un revenu record dans une période où l'on s'attendait à une baisse de la demande des secteurs des semi-conducteurs et de l'électronique. Nous avons bien progressé dans notre stratégie ; en gagnant des parts de marché, en introduisant de nouveaux produits sur des marchés proches et en profitant des opportunités de croissance à long terme dans la fabrication additive, la mesure en atelier, la recherche sur les matériaux et la fabrication de semi-conducteurs."

Renishaw a déclaré un dividende intérimaire de 16,8 pence par action, en hausse de 5,0 % par rapport aux 16,0 pence de l'année précédente.

Pour l'avenir, Renishaw a déclaré disposer d'un solide carnet de commandes et s'attend à ce que le chiffre d'affaires annuel se situe entre 690 et 730 millions de livres sterling. Le bénéfice ajusté avant impôt de l'exercice financier se terminant le 30 juin devrait se situer entre 140 et 165 millions de GBP. Pour l'exercice 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 671,1 millions GBP et le bénéfice avant impôt ajusté à 163,7 millions GBP.

Les actions étaient en baisse de 0,8% à 3.840,00 pence chacune jeudi matin à Londres.

