(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

Renold PLC, en hausse de 15% à 28,54 pence, fourchette de 12 mois 20,6 pence-30,4 pence. Le fournisseur de chaînes industrielles et de produits de transmission de puissance fournit une mise à jour commerciale optimiste pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars, s'attendant à ce que le chiffre d'affaires annuel augmente de 27% en glissement annuel pour atteindre 247,1 millions de livres sterling. Les prises de commandes du groupe augmentent de 16 % pour atteindre 260,3 millions de livres sterling. L'entreprise s'attend maintenant à ce que le bénéfice commercial sous-jacent et la marge soient "matériellement supérieurs" aux attentes du marché précédemment révisées à la hausse. Le consensus établi par la société fait état d'un chiffre d'affaires de 238,3 millions de livres sterling, d'un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 19,8 millions de livres sterling et d'un bénéfice avant impôts sous-jacent de 14,3 millions de livres sterling. Selon Renold, cette révision à la hausse est le résultat de l'augmentation des ventes, de l'impact de l'acquisition de YUK, des bénéfices des programmes de réduction des coûts et d'efficacité, et de la mise en œuvre réussie des programmes de récupération des coûts liés à l'inflation.

AIM - PERDANTS

DeepVerge PLC, baisse de 42% à 0,85 pence, fourchette de 12 mois 0,6 pence-17,74 pence. Le groupe environnemental et de sciences de la vie basé à Dublin déclare qu'à la suite d'un examen des principaux contrats, les recettes pour un "certain nombre" de contrats ont été comptabilisées de manière incorrecte "en excès par rapport au travail effectué". En conséquence, en 2022, il s'attend désormais à ne comptabiliser que 45 % à 55 % de ses prévisions de janvier, soit 17,2 millions de livres sterling. "Bien qu'il soit extrêmement décevant que les revenus de 2022 soient si inférieurs aux chiffres fournis par l'équipe de direction précédente, je suis convaincu que la nouvelle direction a mis en place des plans solides pour honorer le carnet de commandes en 2023 et 2024", a déclaré le président Ross Andrews. En février, DeepVerge a nommé Andrew Waters au poste de directeur financier avec effet immédiat, en remplacement de Camillus Glover.

Quiz PLC, baisse de 17% à 12,83 pence, fourchette de 12 mois 8,95 pence-18,5 pence. La marque de mode Glaswegian met en garde contre la baisse de confiance des consommateurs, qui devrait se poursuivre au cours de son nouvel exercice financier. Cela réduit sa visibilité sur les résultats probables de l'année, étant donné que la demande des consommateurs pourrait en pâtir. Néanmoins, au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 mars, Quiz a vu son chiffre d'affaires augmenter de 17 % par rapport à l'année précédente, passant de 78,4 millions de livres sterling à 91,7 millions de livres sterling. Les marges brutes étaient conformes aux attentes de la direction et proches des niveaux de l'année précédente. L'entreprise s'attend à ce que le bénéfice annuel avant impôts fasse plus que doubler et atteigne "pas moins" de 2 millions de livres sterling, contre 800 000 livres sterling.

Omega Diagnostics PLC, baisse de 11% à 2,6 pence, fourchette de 12 mois 2,12 pence-4,88 pence. La société de diagnostic médical déclare qu'elle s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel pour l'année qui s'est terminée le 31 mars soit de 7,5 millions de livres sterling pour les activités poursuivies, en baisse par rapport aux 8,6 millions de livres sterling de l'année précédente. Ce chiffre est conforme aux prévisions formulées en janvier. En raison de rendements de production "inférieurs aux prévisions" et de l'augmentation du coût des matières premières, la perte avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait désormais s'élever à environ 2 millions de livres sterling. En septembre, lors de la publication de ses résultats annuels, Omega s'était fixé pour objectif d'atteindre le seuil de rentabilité de l'Ebitda. Puis, en janvier, elle prévoyait une perte d'Ebitda d'environ 1 million de livres sterling. La société signale également que son différend avec le Department of Health & Social Care se poursuit au sujet d'un paiement de 2,5 millions de livres sterling lié aux tests de flux latéral du Covid-19. Une réunion de médiation officielle est prévue à la fin du mois. "On ne sait pas exactement quelle sera l'issue de cette réunion ni si elle sera divulguée en raison d'accords de confidentialité", précise Omega.

