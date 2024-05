Renold plc est un fournisseur international de chaînes industrielles et de produits de transmission de puissance connexes. La société opère à travers deux segments : Chaîne et Transmission de couple. Le segment Chaîne fabrique et vend des chaînes de transmission de puissance et de convoyage et comprend les ventes de produits de transmission de couple par l'intermédiaire des sociétés nationales de vente de chaînes (NSC). Le segment Torque Transmission fabrique et vend des produits de transmission de couple, tels que des réducteurs et des accouplements. Ses gammes de chaînes industrielles, de réducteurs et d'accouplements sont destinées aux applications de transmission de puissance, de levage, de transport et de traitement dans le monde entier. Ses produits comprennent des chaînes à dents inversées, des chaînes de transmission, des engrenages et des boîtes de vitesses, des accouplements Renold, des embrayages à roue libre, des chaînes de transport, des chaînes à lames, des équipements de traitement et des entraînements vibrants, des pignons et des accessoires, ainsi que des chaînes de cyclisme. La société dessert un large éventail d'industries, telles que l'agriculture, l'énergie, la manutention et le transport, entre autres.

Secteur Machines et équipements industriels