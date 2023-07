(Alliance News) - Renold PLC a continué à résister aux défis macroéconomiques, comme l'ont montré les résultats publiés mercredi, avec une augmentation des revenus et des bénéfices.

Pour les 12 mois se terminant le 31 mars, le fournisseur de chaînes industrielles et de produits de transmission de puissance basé à Derby, en Angleterre, a déclaré un bénéfice avant impôts de 17,3 millions de livres sterling, en hausse de 40 % par rapport aux 12,4 millions de livres sterling de l'année précédente.

Renold a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 27 %, passant de 195,2 millions de livres sterling à 247,1 millions de livres sterling. Le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 58 %, passant de 15,3 millions de livres sterling à 24,2 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice ajusté par action a augmenté de 51 %, passant de 4,3 pence à 6,5 pence, et que le bénéfice de base par action a augmenté de 21 %, passant de 4,7 pence à 5,7 pence.

Cette augmentation du rendement annuel des ventes est attribuée, en partie, aux programmes de réduction des coûts et d'efficacité, ainsi qu'aux initiatives de changement stratégique et de restructuration.

"Nous ne fermons pas d'usines et nous ne faisons pas ce genre de choses", a expliqué Robert Purcell, directeur général, lors d'un entretien avec Alliance News. "Il s'agit d'investissements continus dans nos usines, d'activités d'amélioration, de projets opérationnels très ciblés et liés au commerce.

Les prises de commandes se sont élevées à 257,5 millions de livres sterling, soit une hausse de 15 % par rapport à l'année précédente. À noter en particulier un contrat militaire à long terme de 8,9 millions de livres sterling, à exécuter au cours des sept prochaines années, pour la fourniture d'accouplements flexibles destinés aux frégates de la classe Hunter de la marine royale australienne.

"Des discussions sont en cours concernant d'autres contrats dans d'autres parties du monde, que nous espérons voir se concrétiser. Les contrats que nous avons conclus au Royaume-Uni et en Australie sont des contrats en plusieurs phases, de sorte que nous espérons pouvoir ajouter d'autres phases à ceux que nous avons déjà, au fur et à mesure que nous avançons dans le temps", a déclaré M. Purcell à Alliance.

Purcell a ajouté qu'il y avait des raisons de croire que le travail militaire et maritime de Renold ne continuerait pas seulement à se développer, mais qu'il constituerait une "charge de base" pour les décennies à venir.

La dette nette est passée de 13,8 millions de livres sterling l'année précédente à 29,8 millions de livres sterling. Renold a attribué cette évolution aux 17,8 millions de livres sterling de contrepartie initiale en espèces versée au cours de l'année pour l'acquisition d'Industrias YUK SA.

En août dernier, Renold a payé 24 millions d'euros en espèces pour acheter le fabricant et distributeur de chaînes de convoyeurs et de produits auxiliaires basé à Valence. Renold a déclaré que cette acquisition lui permettrait d'accéder plus facilement au marché ibérique des chaînes et d'accroître les ventes de sa gamme existante de produits TRC européens.

M. Purcell a déclaré que les performances de YUK étaient déjà supérieures aux attentes du conseil d'administration au moment de l'acquisition, et que la société avait contribué à hauteur de 10,5 millions de livres sterling - soit 4,5 % - aux prises de commandes du groupe au cours de l'année.

"Depuis l'acquisition, nous avons une centaine de nouveaux clients, et les commandes que nous avons prises représentent environ 1 million de livres sterling que nous n'aurions pas prises auparavant [sans l'acquisition]", a ajouté M. Purcell.

Le conseil d'administration n'a pas recommandé le versement d'un dividende, comme l'année précédente.

Interrogé par Alliance sur l'existence d'un calendrier pour les dividendes attendus, M. Purcell a déclaré : "Nous examinons [le dividende] au fur et à mesure de l'année : "Le conseil d'administration s'efforce de peser les différentes options et de trouver la meilleure solution. Nous pensons que nous avons bien utilisé les liquidités et que, jusqu'à présent, c'est la meilleure option. Il est clair qu'au fur et à mesure que nos résultats s'améliorent, la question des dividendes devient de plus en plus délicate à chaque fois que nous avons ces conversations, mais à ce stade, nous pensons toujours que nous pouvons utiliser ces liquidités."

En ce qui concerne l'avenir, Renold a noté dans son rapport annuel la probabilité que les pressions macroéconomiques se maintiennent. Toutefois, elle reste globalement optimiste quant à ses perspectives pour les mois à venir.

M. Purcell a déclaré : "Nous nous attendons à ce que l'exercice en cours se déroule de manière satisfaisante : "Nous nous attendons à ce que l'exercice en cours soit tout aussi difficile, mais nous restons vigilants quant à l'environnement dans lequel nous opérons ; cependant, nous avons commencé le nouvel exercice dans une position positive, avec une bonne dynamique et une confiance dans les capacités et les fondamentaux de l'entreprise Renold et des marchés que nous desservons."

Les actions de Renold se négociaient 1,4 % plus haut à 29,87 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

