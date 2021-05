RENOVA, Inc. : On profitera du trading range pour se positionner 12/05/2021 | 09:19 Nicolas Aleksy 12/05/2021 | 09:19 achat En cours

Cours d'entrée : 3125¥ | Objectif : 4650¥ | Stop : 2780¥ | Potentiel : 48.8% RENOVA, Inc. oscille horizontalement depuis plusieurs semaines. Le retour des cours à proximité de cette zone de fluctuation peut être considéré comme une opportunité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 4650 ¥. Points forts Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 2673 JPY, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 56% à l'horizon 2023.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 2075.47 JPY.

Points faibles La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Données financières JPY USD EUR CA 2021 20 425 M 186 M 154 M Résultat net 2021 1 733 M 15,8 M 13,1 M Dette nette 2021 102 Mrd 925 M 767 M PER 2021 144x Rendement 2021 - Capitalisation 254 Mrd 2 325 M 1 922 M VE / CA 2021 17,4x VE / CA 2022 13,1x Nbr Employés 230 Flottant 46,5% Prochain événement sur RENOVA, INC. 05/08/21 Q1 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 3 020,00 JPY Dernier Cours de Cloture 3 275,00 JPY Ecart / Objectif Haut 16,0% Ecart / Objectif Moyen -7,79% Ecart / Objectif Bas -69,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Yosuke Kiminami President, CEO & Representative Director Kazushi Yamaguchi CFO, Director & Executive Officer Sachio Semmoto Chairman Tomokazu Ogawa Chief Technology Officer & GM-Engineering Isamu Suyama Chief Operating Officer, Director & Executive VP