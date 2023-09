RENOVA, Inc. est une société basée au Japon, principalement engagée dans la production d'énergie renouvelable et dans le développement et la gestion des activités liées à l'énergie renouvelable. Avec ses filiales, la société exploite une activité de production d'électricité. La société a trois secteurs d'activité. La production d'énergie renouvelable développe des activités de vente d'électricité en exploitant des centrales électriques à énergie renouvelable, notamment la production d'énergie solaire à grande échelle, la production d'énergie éolienne et la production d'énergie à partir de la biomasse. Renewable Energy Development and Management soutient l'établissement et l'ouverture d'une nouvelle centrale électrique à énergie renouvelable et soutient l'exploitation après l'ouverture. Plastics Recycling fabrique et vend des plastiques recyclés.