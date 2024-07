(Alliance News) - Renovalo Spa a annoncé avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital social de "Stil Termica Società Termo Idraulica Laziale a Responsabilità Limitata", une société spécialisée dans le secteur du chauffage.

La contre-valeur de la transaction est de 600 000 euros entièrement payés en espèces.

Stiltermica fournit des services de chauffage à 360°, de l'installation et de l'entretien de chaudières

chaudières centralisées à la comptabilisation de la chaleur, dans le but de maximiser l'efficacité énergétique.

Guerino Cilli, président exécutif de Renovalo, a déclaré : "Nous avons conclu avec succès l'acquisition de Stiltermica, une société basée à Rome qui opère dans le secteur du chauffage résidentiel et de la climatisation pour les immeubles de grande hauteur, avec plus de 200 installations sous gestion. Cette transaction représente une étape stratégique fondamentale sur la voie de la croissance et de l'innovation. Stiltermica est reconnue sur le marché pour son excellence technique, son engagement en faveur du développement durable et la qualité de ses produits et services".

"Dans les mois à venir, nous travaillerons dur pour intégrer les opérations et les cultures d'entreprise, afin d'assurer une transition en douceur pour tous nos clients et partenaires. Notre objectif est de maintenir le plus haut niveau de service et de soutien qui nous a toujours distingués, tout en continuant à répondre aux attentes de nos clients et à les dépasser."

Le cours de Renovalo est stable à 2,88 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.