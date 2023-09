La société fusionnée vise à accélérer la précision, la médecine personnalisée pour la longévité optimisée par l’IA et les plateformes biotechnologiques, qui se renforcent mutuellement, pour un diagnostic précoce, des traitements mieux ciblés et la découverte de médicaments -Les produits de technologie IA devraient être sur le marché en 2024 -Des études de Phase 1/2 chez l'humain sur le cancer du pancréas et d’autres tumeurs solides avec une faible longévité devraient commencer durant la seconde moitié de 2024

GEDi Cube Intl Ltd. (GEDi Cube), une société de technologie médicale basée sur l'IA, et Renovaro Biosciences Inc. (NASDAQ:RENB) (Renovaro), une société de biotechnologie préclinique spécialisée dans les cellules, les gènes et l’immunothérapie, ont signé un accord définitif de fusion, en vertu duquel GEDi Cube deviendra une filiale exclusive de Renovaro via une acquisition par échange d'actions (la « Transaction »).

En cas de finalisation, la Transaction se traduira par une société combinée qui offrira un diagnostic précoce avancé et l’identification précoce du cancer récurrent ainsi que des thérapies potentielles pour plusieurs maladies critiques telles que le cancer du pancréas et d’autres tumeurs solides avec une faible espérance de vie. L’entreprise combinée aura un avantage unique : les données des essais précliniques et cliniques de Renovaro Biosciences pourraient être utilisées pour accélérer les capacités d’IA de GEDi Cube qui, à son tour, pourraient aider à accélérer le développement de nouvelles thérapies potentielles par Renovaro. L’IA sera utilisée pour faire progresser les domaines du diagnostic et du traitement dans le but de redéfinir l’avenir de la médecine.

« Nous croyons que l’IA de GEDi Cube améliorera et accélérera le développement des traitements sur lesquels nous travaillons actuellement et permettra la découverte de nouvelles approches thérapeutiques contre le cancer et d’autres maladies », déclare le Dr Mark Dybul, CEO de Renovaro Biosciences. « La société fusionnée aura des divisions d’exploitation indépendantes qui permettront à chaque technologie de passer le plus rapidement possible à la mise sur le marché, tandis que la collaboration entre les divisions stimulera de nouvelles avancées dans le domaine de l’IA et de la médecine. »

« Je crois qu’il s’agit d’une occasion unique de tirer parti des capacités de nos deux entreprises, ce qui nous permet d’accélérer notre feuille de route de développement de produits et notre potentiel d’amélioration du diagnostic et des traitements pour de nombreux cancers », déclare Craig Rhodes, CEO de GEDi Cube. « Nous prévoyons de commencer à offrir des produits de diagnostic commerciaux en 2024 qui, à notre avis, seront comparables ou supérieurs aux produits actuellement sur le marché. Nous nous réjouissons à la perspective d'écrire cette nouvelle histoire, et nous allons rebaptiser notre entité Renovaro.AI. »

GEDi Cube a développé ses technologies innovantes au cours de la dernière décennie et a déjà validé un diagnostic précoce du cancer du poumon chez l’humain dans un hôpital universitaire de premier plan. La société a également validé la technologie pour cibler 12 cancers supplémentaires, y compris le cancer du pancréas et du sein.

Renovaro Biosciences a mis au point des techniques avancées de cellules, de gènes et d’immunothérapie conçues pour raviver les capacités antitumorales naturelles du corps. La société prévoit de commencer les essais cliniques de Phase 1/2 chez l'humain pour son principal candidat contre le cancer du pancréas et d’autres tumeurs solides avec une faible espérance de vie d’ici la seconde moitié de 2024.

À propos de la Transaction

La Transaction est structurée comme une acquisition par échange d'actions par laquelle toutes les titres de participation en circulation de GEDi Cube seront échangés contre des actions ordinaires de Renovaro. Une fois la Transaction finalisée, les détenteurs d’actions GEDi Cube devraient détenir environ 50 % de la société fusionnée, sous réserve de certains ajustements prévus dans l’accord définitif. L’accord a été exécuté par une participation majoritaire de 78 % des actionnaires de GEDi Cube ; les 22 % restants devraient être inclus dans l’accord avant la clôture.

Les conseils d’administration des deux sociétés ont approuvé à l’unanimité l’accord définitif. La clôture de la Transaction est prévue à la fin du quatrième trimestre 2023 ou au début de 2024, sous réserve du respect de certaines conditions de clôture, y compris la réception de l’approbation par les actionnaires de Renovaro de l’émission des actions ordinaires de Renovaro dans le cadre de la Transaction et une modification de son certificat de constitution afin d’augmenter le nombre d’actions ordinaires autorisées de Renovaro.

Informations supplémentaires importantes et où les trouver

Dans le cadre de la Transaction proposée, Renovaro a l’intention de déposer une déclaration de procuration (la « déclaration de procuration ») et déposera d’autres documents relatifs à la Transaction proposée auprès de la SEC. LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES DE RENOVARO SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT, LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES, LA DÉCLARATION DE PROCURATION, TELLE QU’ELLE PEUT ÊTRE MODIFIÉE OU COMPLÉTÉE DE TEMPS À AUTRE, ET D’AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DÉPOSÉS PAR RENOVARO AUPRÈS DE LA SEC, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR RENOVARO, GEDI CUBE ET LA TRANSACTION PROPOSÉE, LES RISQUES Y AFFÉRENTS ET LES QUESTIONS CONNEXES.

Une fois terminée, une déclaration de procuration définitive sera envoyée aux actionnaires de Renovaro. Les investisseurs pourront obtenir des exemplaires gratuits de la déclaration de procuration, telle que modifiée de temps à autre, et d’autres documents pertinents déposés par Renovaro auprès de la SEC (lorsqu’ils seront disponibles) sur le site web géré par la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des copies des documents déposés par Renovaro auprès de la SEC, y compris la déclaration de procuration (lorsqu’elle sera disponible), seront disponibles gratuitement sur le site web de Renovaro à l’adresse www.renovarobio.com dans l'onglet « Financials ».

Participants à la sollicitation

Renovaro et ses administrateurs et dirigeants exécutifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations par les actionnaires de Renovaro dans le cadre de la Transaction proposée. Les informations sur les administrateurs et dirigeants exécutifs de Renovaro sont présentées dans la déclaration de procuration définitive de Renovaro pour l’assemblée annuelle des actionnaires 2023 déposée auprès de la SEC le 16 mai 2023 et dans la déclaration de procuration (lorsqu’elle sera disponible). D’autres informations concernant les intérêts de ces personnes, ainsi que des informations concernant d’autres personnes qui pourraient être considérées comme des participants à la Transaction proposée, seront stipulées dans la déclaration de procuration et d’autres documents pertinents qui seront déposés auprès de la SEC lorsqu’ils seront disponibles. Les actionnaires de Renovaro, les investisseurs potentiels et les autres lecteurs doivent lire attentivement la déclaration de procuration lorsqu’elle sera disponible avant de prendre des décisions de vote ou d’investissement.

Ni offre, ni sollicitation

Cette communication n’a pas pour vocation à être et ne constitue pas une offre d’achat ou de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières, ni une sollicitation d’un vote ou d’une approbation à l’égard de la Transaction proposée ou autrement. Aucune offre de valeurs mobilières ne peut être faite, sauf au moyen d’un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou autrement en conformité avec la loi en vigueur.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

La présente communication contient des « énoncés prospectifs » au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de fait historique, incluses dans la présente communication qui traitent d’activités, d’événements ou de développements que Renovaro ou GEDi Cube anticipent, sont des énoncés prospectifs. Des mots tels que « estimer », « projeter », « prédire », « estimer », « s'attendre à », « anticiper », « potentiel », « créer », « avoir l'intention de », « planifier », « prévisions », « objectif », « futur », « continuer », « s'atteler à », « permettre », les conjugaisons au future et au conditionnel, ou la version négative de ces termes ou d’autres variantes de ces termes ou des mots de nature similaire utilisés dans le cadre de toute discussion sur des futurs, actions ou événements futurs identifient des énoncés prospectifs. Toutefois, l’absence de ces mots ne signifie pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant la Transaction proposée, la clôture prévue de la Transaction proposée et le calendrier de celle-ci, ainsi que des descriptions ajustées de la société post-transaction et de ses activités, des stratégies et plans, l’intégration, les niveaux d’endettement et le ratio de levier, les dépenses en capital, les flux de trésorerie et les utilisations prévues de celles-ci, les synergies, les opportunités et la performance future prévue. Les informations ajustées pour la Transaction proposée ne devrait pas être considérées comme une prévision de résultats futurs. Un certain nombre de risques et d’incertitudes sont susceptibles de créer un écart sensible entre les résultats réels et les énoncés prospectifs inclus dans la présente communication. Il s’agit notamment du risque que les économies de coûts, les synergies et la croissance découlant de la Transaction proposée ne soient pas pleinement réalisées ou puissent prendre plus de temps que prévu ; la possibilité que les actionnaires de Renovaro n’approuvent pas l’émission de nouvelles actions ordinaires de Renovaro dans le cadre de la Transaction proposée ou que les actionnaires de Renovaro n’approuvent pas la Transaction proposée ; le risque qu’une condition à la clôture de la Transaction proposée ne soit pas remplie, que l’une des parties mette fin à l’Accord de transaction ou que la clôture de la Transaction proposée soit retardée ou ne se concrétise pas ; des effets indésirables potentiels ou des changements dans les relations commerciales ou avec les employés, y compris ceux résultant de l’annonce ou de l’achèvement de la Transaction proposée ; la survenance de tout autre événement, changement ou autre circonstance susceptible de donner lieu à la résiliation du contrat d’achat d’actions relatif à la Transaction proposée ; le risque que des modifications de la structure du capital et de la gouvernance de Renovaro puissent avoir des effets négatifs sur la valeur de marché de ses titres et sur sa capacité à accéder aux marchés de capitaux ; la capacité de Renovaro à conserver sa cotation au Nasdaq ; la capacité de GEDi Cube à fidéliser les clients, à recruter et conserver du personnel clé et à maintenir des relations avec ses fournisseurs et clients et sur les résultats d’exploitation et les activités de GEDi Cube en général ; le risque que la Transaction proposée puisse détourner l'attention de la direction des opérations commerciales en cours ou entraîner des coûts importants pour Renovaro et/ou GEDi Cube ; le risque que GEDi Cube ne soit pas en mesure de réduire les dépenses ; l’incidence de la pandémie de COVID-19 et de tout ralentissement économique connexe ; le risque de modification de la réglementation affectant l’industrie des soins de santé ; et d’autres facteurs importants susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux projetés. Tous ces facteurs sont difficiles à prévoir et échappent à la volonté de Renovaro ou de GEDi Cube, y compris ceux détaillés dans les rapports annuels de Renovaro sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et les rapports actuels sur le formulaire 8-K qui sont disponibles sur le site web de Renovaro à l’adresse www.renovarobio.com et sur le site web de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») à l'adresse www.sec.gov. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses que Renovaro et GEDi Cube estiment raisonnables, mais qui peuvent ne pas s’avérer exactes. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date à laquelle où ils sont formulés. Renovaro et GEDi Cube rejettent toute obligation de corriger ou de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l’exige. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date des présentes.

À propos des entreprises

GEDi Cube, Intl LTD est à l’avant-garde d’une approche multimodale pour la détection précoce du cancer et sa récidive par l'entremise de biopsies sanguines, de l’imagerie et de l’analyse multiomique. La société entretient un partenariat stratégique avec NVIDIA, le chef de file des semiconducteurs pour l’IA. Pour plus d’informations sur GEDi Cube Intl LTD, rendez-vous sur www.gedicube.com.

Renovaro Biosciences, Inc. a mis au point des plateformes avancées de cellules, de gènes et d’immunothérapie conçues pour renouveler les capacités antitumorales naturelles du corps contre le cancer et les maladies infectieuses. Pour plus d’informations sur Renovaro Biosciences Inc., rendez-vous sur www.renovarobio.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230929593392/fr/