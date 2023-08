RenovoRx, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement de thérapies pour le traitement local des tumeurs solides. Le principal produit candidat de la société est RenovoGem. Ses autres produits candidats comprennent Renovo Trans-Arterial Micro-Perfusion (RenovoTAMP) et le système d'administration RenovoCath. RenovoGem est une combinaison de médicament et de dispositif composée de gemcitabine intra-artérielle et de RenovoCath. Sa plate-forme thérapeutique, RenovoRx Trans-Arterial Micro-Perfusion (RenovoTAMP), vise à optimiser la concentration des médicaments dans les tumeurs solides à l'aide de petites molécules chimiothérapeutiques qui permettent aux médecins d'isoler les segments de l'anatomie vasculaire les plus proches des tumeurs et de forcer la chimiothérapie à travers la paroi du vaisseau sanguin pour baigner ces tumeurs difficiles à atteindre dans la chimiothérapie.