Renoworks Software Inc. est une entreprise canadienne qui développe et vend des logiciels de visualisation numérique et des solutions d'intégration pour l'industrie de la rénovation et de la construction de maisons neuves. La société fournit sa technologie aux fabricants, aux entrepreneurs, aux constructeurs et aux détaillants en proposant des solutions aux défis de l'industrie de l'amélioration de l'habitat, permettant aux propriétaires de revoir leurs choix de produits dans un environnement virtuel hyperréaliste avant de s'engager à acheter et à construire. Ses secteurs d'activité comprennent Renoworks Enterprise, Renoworks PRO, Renoworks Design Services, Renoworks FastTrack et Renoworks API (Application Programming Interface). Ses catégories de produits comprennent les armoires, les comptoirs, les portes, les cheminées et les menuiseries, les revêtements de sol, les portes de garage, la maçonnerie, la peinture et les revêtements, les toitures, les revêtements et les volets, les fenêtres et autres. Ses solutions comprennent des visualisateurs Web, un configurateur de produits, des modèles et des mesures en trois dimensions, des analyses de la clientèle, des services de conception et autres.

Secteur Logiciels