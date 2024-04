Rent the Runway, Inc. exerce une activité de partage de garde-robes de créateurs. La société donne à ses clients l'accès à sa garde-robe illimitée par le biais de son offre d'abonnement (abonnement) ou la possibilité de louer à la carte par le biais de son offre de réserve (réserve). Elle donne également à ses abonnés et à ses clients la possibilité d'acheter ses produits par le biais de son offre de revente. Closet in the Cloud propose un assortiment d'articles pour toutes les occasions, des tenues de soirée aux accessoires en passant par le prêt-à-porter, les vêtements de travail, le denim, les tenues décontractées, les vêtements de grossesse, les vêtements d'extérieur, les chemisiers, les tricots, les vêtements d'intérieur, les bijoux, les sacs à main, les vêtements de sport et les vêtements de ski. L'entreprise a créé un moteur de découverte bilatéral qui met en relation les clients et les marques partenaires différenciées sur une plateforme construite autour de sa marque, de ses données, de sa logistique et de sa technologie. Grâce à sa plateforme, elle a aidé environ trois millions de clients à découvrir l'effet transformateur de l'utilisation de son "Closet in the Cloud" pour l'ensemble de ses offres. Elle compte environ 141 205 abonnés actifs.

Secteur Habillement et accessoires