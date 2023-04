Network International reçoit une autre proposition plus intéressante

(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en baisse ce vendredi, alors que les banquiers centraux des deux côtés de l'Atlantique ont annoncé de nouvelles hausses de taux et que les données sur les ventes au détail au Royaume-Uni ont déçu.

Un haut responsable de la Réserve fédérale a déclaré jeudi que les taux d'intérêt américains sont susceptibles d'augmenter encore et devront rester élevés pour lutter efficacement contre l'inflation.

"Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré lors d'un discours en Pennsylvanie qu'un resserrement supplémentaire pourrait être nécessaire pour s'assurer que la politique est suffisamment restrictive pour soutenir le double mandat de la Réserve fédérale américaine de maintenir le chômage et l'inflation à un niveau bas, selon des remarques préparées.

"Une fois que nous aurons atteint ce point, ce qui devrait se produire cette année, je m'attends à ce que nous maintenions les taux en place et que nous laissions la politique monétaire faire son travail", a-t-il déclaré.

L'appel de M. Harker à poursuivre le resserrement de la politique monétaire fait écho à des commentaires similaires formulés ces dernières semaines par d'autres membres du FOMC, dont le président de la Fed de New York, John Williams, et le gouverneur de la Fed, Christopher Waller.

Mercredi, l'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, a déclaré qu'"il sera approprié de relever encore les taux" si le "scénario de base" qui sous-tend les prévisions les plus récentes de la BCE en mars se maintient.

Le procès-verbal de la dernière réunion de la BCE, publié jeudi, a également indiqué que le resserrement de la politique monétaire se poursuivait.

Une série de résultats rapides des indices PMI pour le mois d'avril sont encore attendus vendredi.

À Londres, Network International a reçu une offre de rachat de Brookfield Asset Management qui est meilleure que celles déjà proposées par CVC Advisers et Francisco Partners Management. Le fournisseur de services énergétiques Sureserve a accepté une offre de rachat de Cap10 Partners.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 4,91 points, soit 0,1 %, à 7 897,70

Hang Seng : en baisse de 1,3 % à 20 140,39

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,3 % à 28 564,37

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,4 % à 7 330,40

DJIA : clôture en baisse de 110,46 points, 0,3%, à 33 786,55

S&P 500 : clôture en baisse de 0,6% à 4 129,81

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,8% à 12 059,56

EUR : en baisse à 1,0948 USD (1,0971 USD)

GBP : baisse à 1,2413 USD (1,2449 USD)

USD : en baisse à 133,77 JPY (134,04 JPY)

Or : en baisse à 1 983,13 USD l'once (2 002,90 USD)

(Brent : en baisse à 80,75 USD le baril (81,29 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de vendredi sont encore à venir :

10:00 CEST Indice flash des directeurs d'achat de l'UE

11:00 IST Indice des prix de gros en Irlande

09:30 BST PMI flash britannique

09:45 EDT PMI flash américain

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont baissé plus que prévu en mars, selon les données de l'Office for National Statistics. Le volume des ventes au détail aurait baissé de 0,9 % en mars par rapport au mois précédent, après une hausse de 1,1 % en février. La hausse mensuelle de février a été révisée à la baisse par rapport à une augmentation de 1,2 %, a déclaré l'ONS. Les marchés s'attendaient à ce que le volume des ventes au détail baisse de 0,5 % en mars sur une base mensuelle, selon le consensus cité par FXStreet. Par rapport au même mois de l'année précédente, le volume des ventes au détail a diminué de 3,1 % en mars, ralentissant la baisse de 3,5 % en février. L'impression annuelle était conforme aux attentes du marché. Les ventes restent inférieures de 0,7 % à leur niveau d'avant février 2020. En excluant les carburants, le volume des ventes au détail a baissé de 3,2% en mars par rapport à l'année précédente et de 1,0% par rapport au mois précédent.

De nouvelles données sur le vote suggèrent que le soutien au Scottish National Party à Holyrood a chuté à son plus bas niveau depuis l'IndyRef, suite à la démission de Nicola Sturgeon et à une enquête sur les finances du parti. Les données de YouGov, qui a interrogé 1 032 adultes écossais sur leur intention de vote aux prochaines élections de Holyrood entre le 17 et le 20 avril, ont révélé que la part de vote du SNP dans les circonscriptions a baissé de cinq points depuis le mois de mars pour atteindre 38 %, soit le niveau le plus bas depuis le référendum d'indépendance de 2014. En décembre dernier, le SNP était encore à 50 % dans les intentions de vote dans les circonscriptions. Le sondage montre que la part de vote du Labour dans les circonscriptions, qui s'élève à 30 %, est la plus élevée qu'il ait atteinte depuis le vote de 2014. Le Parti conservateur obtient 16 % des voix et les libéraux-démocrates 10 %.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Barclays relève l'objectif de cours de Rentokil Initial à 660 (645) pence - 'overweight' (surpondérer)

Barclays réinitialise Elementis avec 'equal-weight' - objectif de prix 141 pence

Barclays réduit l'objectif de cours de Just Eat Takeaway à 1 760 (2 170) pence - 'equal-weight

ENTREPRISES - FTSE 100

Glencore a déclaré que la production au premier trimestre 2023 était "globalement" conforme à ses attentes, en tenant compte des changements de portefeuille et des conditions opérationnelles, y compris les cessions et les fermetures de certaines mines de zinc et de plomb dans les Amériques au cours de 2022. Le mineur a déclaré une production de cuivre de source propre de 244 100 tonnes, soit une baisse de 5 % par rapport à l'année précédente, en raison des teneurs inférieures prévues et des retards liés aux mauvaises conditions météorologiques. La production de zinc de source propre s'est élevée à 205 300 tonnes, soit une baisse de 15 % par rapport à l'année précédente, reflétant la cession des activités de zinc de la société en Amérique du Sud et la fermeture de la mine de Matagami. Glencore n'a pas modifié ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année.

BHP a fait état de résultats de production panoramiques au cours des neuf premiers mois de son exercice financier, alors qu'elle fait face à des défis permanents et à des pressions inflationnistes. Lors d'un examen opérationnel, la société minière australienne a maintenu ses prévisions annuelles pratiquement inchangées. Au cours des neuf mois qui se sont terminés le 31 mars, la production de cuivre a augmenté de 12 % pour atteindre 1,24 million de tonnes, contre 1,11 million de tonnes l'année précédente. La production de minerai de fer a augmenté de 1 % pour atteindre 191,7 millions de tonnes au cours des neuf premiers mois, contre 189,1 millions de tonnes précédemment. En revanche, la production de charbon métallurgique a baissé de 2 %, passant de 28,2 millions de tonnes à 20,5 millions de tonnes.

ENTREPRISES - FTSE 250

Network International a confirmé avoir reçu une proposition de rachat de 400 pence par action de la part de Brookfield Asset Management. L'offre de Brookfield fait suite à une autre offre potentielle de CVC Advisers et Francisco Partners Management sur le fournisseur de services de paiement, au prix de 387 pence par action. Network a déclaré qu'il évaluait actuellement la proposition de Brookfield avec ses conseillers financiers et a indiqué qu'une déclaration supplémentaire serait faite en temps voulu. L'action a clôturé à 395,00 pence jeudi.

International Public Partnerships a déclaré avoir modifié les conditions de sa facilité de crédit pour soutenir son portefeuille d'investissements. La société d'investissement a accepté d'augmenter la taille de la facilité de 350 millions de livres sterling, contre 250 millions de livres sterling auparavant. Elle conservera également une composante accordéon flexible qui, sous réserve de l'approbation du créancier, permettrait d'augmenter encore la taille de la facilité pour la porter à 400 millions de GBP. La date d'échéance de la facilité a également été modifiée, passant de mars 2024 à juin 2025. Les principales conditions tarifaires restent inchangées, a précisé l'IPP.

AUTRES ENTREPRISES

Tyman a déclaré que Juliette Lowes sera directrice financière par intérim avec effet immédiat. Cette décision fait suite à l'annonce que Jason Ashton, qui était directeur financier, occupe désormais le poste de directeur général par intérim, suite à la décision de Jo Hallas de se retirer du poste de directeur général. Le fabricant de produits de construction a déclaré que le processus de sélection d'un directeur général permanent "progresse".

Sureserve a déclaré avoir conclu un accord avec Cap10 4NetZero Bidco, une société détenue indirectement par Cap10 Partners, sur un rachat en numéraire du fournisseur de services énergétiques. Cap10 paiera 125 pence pour chaque action Sureserve, soit une prime de 39 % par rapport au cours de clôture de 90 pence jeudi. La société a déclaré que cela la valorisait à environ 214,1 millions de livres sterling. Le conseil d'administration de Sureserve a déclaré qu'il considérait les conditions de l'acquisition comme "justes et raisonnables". Le conseil a l'intention de recommander à l'unanimité l'acquisition lors d'une assemblée générale qui devrait se tenir en juin. Le président Nick Winks a déclaré : "Sous la propriété privée de Bidco, sans les coûts et la réglementation d'une société cotée en bourse, Sureserve devrait être en mesure de poursuivre sa stratégie de manière plus productive et, par conséquent, d'atteindre plus rapidement le leadership en aidant nos clients à passer des combustibles de chauffage traditionnels aux alternatives renouvelables.

