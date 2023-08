Repligen Corporation est une société de sciences de la vie qui développe et commercialise des technologies et des systèmes de biotraitement qui augmentent la flexibilité dans le processus de fabrication de médicaments biologiques. Les activités de la société dans le domaine des bioprocédés se répartissent en quatre secteurs : la filtration, la chromatographie, l'analyse des procédés et les protéines. Les produits de filtration sont utilisés dans le développement de processus et la production à l'échelle du processus. La franchise Chromatographie comprend des produits utilisés dans la purification en aval, le développement et la fabrication de médicaments biologiques. Les produits d'analyse de processus permettent aux utilisateurs finaux d'effectuer des mesures d'absorbance en ligne afin de déterminer la concentration de protéines dans les applications de filtration, de formulation chromatographique et de remplissage-finissage. La franchise Protéines est représentée par ses ligands d'affinité pour la protéine A, qui sont un composant essentiel des résines de chromatographie pour la protéine A utilisées dans la purification en aval de pratiquement tous les médicaments à base d'anticorps monoclonaux (mAb) sur le marché.