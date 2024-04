Repligen Corporation est une entreprise mondiale du secteur des sciences de la vie qui développe et commercialise des technologies et des systèmes de biotraitement. L'activité de la société dans le domaine des bioprocédés se compose de quatre secteurs principaux : la filtration (y compris la gestion des fluides), la chromatographie, l'analyse des processus et les protéines. Ses produits de filtration sont utilisés dans le développement de processus et la production à l'échelle du processus (clinique et commerciale). Ses systèmes XCell ATF sont utilisés pour la perfusion en amont (continue) et le traitement des cultures cellulaires N-1 (fed-batch intensifié ou perfusion hybride). La franchise de chromatographie de la société comprend un certain nombre de produits utilisés en aval pour la purification, le développement, la fabrication et le contrôle de la qualité des médicaments biologiques. Ses produits d'analyse de processus complètent et soutiennent ses franchises de filtration, de chromatographie et de protéines. Le portefeuille de produits TangenX de la société comprend des cassettes de filtration à flux tangentiel (TFF) en feuilles plates utilisées principalement dans les processus de filtration en aval et d'ultrafiltration.