Replimune Group, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique engagée dans le développement d'une nouvelle classe d'immunothérapies oncolytiques. La plateforme propriétaire RPx de la société est basée sur une puissante épine dorsale HSV-1 destinée à maximiser la mort cellulaire immunogène et l'induction d'une réponse immunitaire anti-tumorale systémique. RP1 (vusolimogene oderparepvec) est son principal produit candidat. Il est basé sur une souche propriétaire du virus de l'herpès simplex conçue et armée génétiquement avec une protéine fusogène (GALV-GP R-) et du GM-CSF afin de maximiser la puissance de destruction des tumeurs, l'immunogénicité de la mort des cellules tumorales et l'activation d'une réponse immunitaire anti-tumorale systémique. Elle développe également d'autres produits candidats, RP2 et RP3, pour renforcer les réponses immunitaires anti-tumorales et s'attaquer à d'autres types de tumeurs, y compris des types de tumeurs traditionnellement moins sensibles au système immunitaire. RP2 exprime en outre une molécule de type anticorps anti-CTLA-4, ainsi que GALV-GP R- et GM-CSF.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale