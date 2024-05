Reply SpA est une entreprise italienne active dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Elle est spécialisée dans la création et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux réseaux de communication et les médias numériques. Elle couvre trois domaines de compétence : les processus, les applications et les technologies. Dans ces trois domaines de compétence, elle propose des services de conseil, d'intégration de systèmes et de gestion d'applications. Elle opère dans divers secteurs, notamment les télécommunications, les services publics, les médias, l'industrie et les services, les banques, les compagnies d'assurance et les opérateurs financiers, l'administration publique et les secteurs de la santé. Elle fournit ses services principalement par le biais de six plateformes de prestation de services : Click Reply, Discovery Reply, Gaia Reply, TamTamy et SideUp Reply. En novembre 2013, elle a acquis une participation de 76 % dans Mind Services Informatica LTDA. En décembre 2013, elle a acquis 100 % de Solidsoft Ltd. Le 6 décembre 2013, elle a réalisé la fusion profonde par incorporation de Reply Deutschland AG dans Reply SpA.

Secteur Services et conseils en informatique