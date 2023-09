Infinity Reply, la société du groupe Reply spécialisée dans les visualisations 3D et le développement de solutions CGI et temps réel personnalisées, a été nommée Partenaire de service agréé Unreal Engine par Epic Games. Ce statut récompense les entreprises qui apportent une contribution exceptionnelle à des projets à succès et sont capables d’aider leurs clients à réussir.

L’adoption et l’utilisation d’Unreal Engine ayant connu une croissance exponentielle dans de nombreux secteurs, les Partenaires de service agréés Unreal Engine fournissent le plus haut niveau de support technique, d’implémentation et de services de co-développement aux clients actuels et futurs d’Unreal Engine.

Infinity Reply donne vie à des visions en utilisant le moteur Unreal pour la visualisation de produits ou des animations captivantes. Les productions, générées à partir d’Unreal ou améliorées par des techniques de post-production, respirent l’excellence. L’objectif est d’atteindre le public sans effort grâce à la diffusion en continu de contenus Unreal et de créer des scènes VR complexes. Qu’il s’agisse de présentations captivantes ou de salles d’exposition virtuelles, les capacités de diffusion en continu permettent d’atteindre le monde entier et d’interagir avec les clients. Les configurateurs en temps réel permettent aux clients de personnaliser facilement n’importe quel produit. Grâce à des pipelines robustes et des modèles personnalisés, ils bénéficient de performances accrues et de flux de travail rationalisés.

Filippo Rizzante, directeur technique de Reply, ajoute : « Reply est reconnu comme un acteur de premier plan dans la création de valeur pour les clients et nous sommes fiers d’être nommés Partenaires de service agréés Unreal. Nous sommes fiers de fournir des outils créatifs pour le rendu en temps réel afin de développer des projets de haute qualité pour nos clients, ce qui leur permet de renforcer leur présence numérique et de se démarquer de la concurrence dans l’expérience client qu’ils peuvent offrir aux utilisateurs finaux. »

En 2020, Infinity Reply a également reçu un Epic MegaGrant de la part d’Epic pour leur expertise et leur approche innovante, qui a été utilisée dans un PoC pour le client automobile Opel.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d’entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l’IA, des données massives, du cloud computing, des médias numériques et de l’Internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d’intégration de systèmes et des services numériques à des organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l’industrie et des services, de la banque et de l’assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

Infinity Reply

Infinity Reply est une société du groupe Reply spécialisée dans les visualisations 3D et le développement de solutions personnalisées en temps réel et en images de synthèse. Son portefeuille comprend des services de conseil hors ligne et en temps réel, le développement et la mise en œuvre de concepts créatifs et technologiques, la production et la mise en œuvre de contenus basés sur des technologies, des formats de données et des dispositifs d’interaction établis. Les applications possibles incluent la conception et le développement de produits, le marketing et les ventes, la formation et les services, ainsi que le divertissement. www.infinity.reply.com

