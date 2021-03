REPLY : le Conseil d'administration approuve le projet d'états financiers pour l'année 2020

Malgré les effets de la pandémie, tous les indicateurs économiques sont en progression

Un chiffre d'affaires consolidé de 1 250,2 millions € (1 182,5 millions € en 2019) ;

EBITDA à 207,9 millions € (191,3 millions € en 2019) ;

EBIT à 169,5 millions € (155,3 millions € en 2019) ;

Résultat net du groupe à 123,6 millions € (113,9 millions € en 2019)

La proposition de distribution d'un dividende de 0,56 € par action est approuvée.

Le Conseil d'administration de Reply S.p.A. [MTA, STAR : REY] a adopté aujourd'hui le projet d'état financier pour l'année 2020, qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra sur première convocation à Turin le 26 avril 2021.

Le Groupe Reply a clôturé l'année 2020 avec un chiffre d'affaires consolidé de 1 250,2 millions €, soit une augmentation de 5,7 % par rapport aux 1 182,5 millions € réalisés en 2019.

Tous les indicateurs affichent un bilan positif sur la période. L'EBITDA consolidé s'élève à 207,9 millions €, soit une augmentation de 8,7 % par rapport aux 191,3 millions € comptabilisés en décembre 2019.

L'EBIT, de janvier à décembre, est de 169,5 millions €, soit une augmentation de 9,1% par rapport aux 155,3 millions € de décembre 2019.

Le résultat net du groupe se monte à 123,6 millions €, en hausse de 8,6% par rapport aux 113,9 millions € réalisés en 2019.

Compte tenu des résultats atteints en 2020, le Conseil d'administration de Reply a décidé de proposer aux actionnaires, lors de la prochaine assemblée générale, la distribution d'un dividende de 0,56 € par action, qui sera payable le 5 mai 2021, la date du dividende étant fixée au 3 mai 2021 (date d'enregistrement le 4 mai 2021).

Au 31 décembre 2020, la position financière nette du Groupe était positive, à 158,7 millions €. Au 30 septembre 2020, la position financière nette était positive, à 135,6 millions €.

Mario Rizzante, président du Conseil d'administration de Reply, a déclaré : "2020 fut une année marquée par la crise économique et sociale la plus complexe de l'histoire contemporaine. Reply a su réagir à ce moment de discontinuité impensable en clôturant un exercice en croissance. Au cours des derniers mois, malgré les difficultés rencontrées lors des différents confinements, nous avons continué à investir, gagnant des parts de marché supplémentaires en Europe, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, et nous avons enrichi nos offres principales de nouvelles expertises dans le cloud, l'intelligence artificielle, la 5g, la robotique et les véhicules connectés."

"Un avenir incertain nous attend encore", conclut Mario Rizzante. "L'urgence reste de mise, avec des tendances différentes dans les pays où nous sommes présents et la situation dépend en grande partie de l'efficacité et de la rapidité des plans de vaccination. Quoi qu'il en soit, la pandémie nous ramène à un monde profondément transformé par rapport à celui auquel nous étions habitués il y a seulement douze mois. Tous les secteurs, même les plus traditionnels, ont dû se reconfigurer, en numérisant les processus et les services et, parfois, en réinventant entièrement les modèles d'entreprise. Cette transformation est irréversible et, bien que dramatique pour certains, elle ouvre de nouvelles opportunités de croissance et de développement pour des entreprises comme la nôtre. Les infrastructures logicielles de communication à haut débit, le commerce électronique, les nouvelles expériences numériques et une forte impulsion de l'automatisation seront les éléments clés de l'économie au cours des prochaines années."

Le responsable de la préparation des rapports financiers de la société, M. Giuseppe Veneziano, déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 154-bis de la loi sur les finances consolidées, que les informations comptables contenues dans le présent communiqué de presse correspondent aux registres, livres et écritures comptables de la société.

