Reply et Banca Generali présentent le premier Reply Sustainable Investment Challenge : faites en sorte que vos transactions aient un impact

Suite à l’intérêt croissant pour la durabilité parmi la jeune génération et au succès de l'édition de l'année dernière, Reply lance un tout nouveau concours d'investissement en ligne. Ce concours international, destiné aux étudiants et aux jeunes professionnels, vise à aider les participants à apprendre non seulement comment investir mais aussi comment investir de manière durable.

Pour la deuxième année consécutive, cet "Investment Challenge" sera lancé en partenariat avec Banca Generali. La première banque privée italienne a une solide expérience des investissements durables et accompagnera les étudiants à travers les différents niveaux du concours.

L'édition de cette année sera également soutenue par MainStreet Partners et par la MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business. MainStreet Partners est une société basée à Londres, spécialisée dans les investissements durables et l'analyse de portefeuille, elle fournira les notations ESG pour le concours.

La MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business apportera également son soutien, du fait de son engagement dans des projets ayant une forte approche expérientielle et basés sur des expériences avancées dans le domaine de la finance et des investissements financiers tels que le Reply Sustainable Investment Challenge.

Les participants du monde entier disposeront d'un capital virtuel d'un million de dollars pour négocier en temps réel sur le marché américain. Outre l'approfondissement de leurs connaissances en matière de notation ESG, ils pourront également améliorer leurs connaissances de base en matière de finance et d'investissement. L'objectif du Challenge est d'aider les participants à identifier les meilleures entreprises dans lesquelles investir afin d'avoir un impact positif pour les générations futures.

Les inscriptions seront ouvertes du 8 mars au 16 avril. Les participants auront la possibilité de s'inscrire et d'apprendre à investir de manière durable dans un environnement sûr grâce à des « pilules d'apprentissage » (des tutoriels de taille réduite), des webinaires en ligne et des tests sur les bases sur l'investissement et de la notation ESG.

Pendant la phase de qualification - du 19 au 30 avril - les portefeuilles seront crédités d'un million de dollars et tous les participants commenceront à se mesurer les uns aux autres en ligne. Ils seront ensuite classés et évalués en fonction de leurs choix d'investissement durable.

Les 100 premiers traders à maximiser leurs profits en investissant dans les entreprises les mieux notées sur le plan ESG, passeront au tour final du 12 au 14 mai et les trois investisseurs les plus conscients des questions ESG recevront chacun un prix.

Cet Investissement Challenge fait partie du programme de Challenges de Reply qui vise à cibler les tendances les plus innovantes en matière de créativité de codage, de cybersécurité et de finance. Depuis 2018, plus de 100 000 personnes ont rejoint la communauté Reply Challenges, et l'année dernière, plus de 8 400 joueurs ont participé au premier Reply Investment Challenge.

Les inscriptions au Reply Sustainable Investment Challenge sont ouvertes jusqu'au 16 avril. Inscrivez-vous sur challenges.reply.com.

Reply

Reply [MTA, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur le big data, le cloud computing, les médias numériques et l'IdO (Internet des Objets). Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

Banca Generali

Banca Generali est une banque privée italienne de premier plan. Elle est spécialisée dans la planification financière et la protection des actifs de ses clients, grâce à son réseau de banquiers privés hautement qualifiés. La stratégie de l'entreprise repose sur quatre éléments clés : des conseils qualifiés de spécialistes pour protéger le patrimoine familial et les aider à planifier leur avenir ; un portefeuille de produits de pointe avec des solutions adaptées aux besoins personnels ; des services de gestion de patrimoine innovants pour la gestion des actifs corporels et financiers ; et des outils innovants qui utilisent la technologie pour améliorer la confiance entre le conseiller et le client. La mission de la banque met l’accent sur l'importance de toujours avoir un conseiller de confiance à long terme aux côtés du client pour construire et prendre soin de son plan de vie et de ses projets. Cotée à la Bourse de Milan depuis novembre 2006, et contrôlée à 50,1 % par le groupe Assicurazioni Generali - synonyme de plus de 180 ans de solidité et de sécurité internationales - la banque gère plus de 74,5 milliards d'euros d'actifs pour le compte de ses clients (chiffres actualisés au 31 décembre 2020). Très présente sur tout le territoire italien, elle dispose de 45 agences et de 137 bureaux à la disposition de plus de 2050 conseillers financiers, ainsi que d'un service de contact numérique avancé. En outre, sa plateforme bancaire numérique, www.bancagenerali.it, permet aux clients d'accéder aux services et opérations bancaires de manière indépendante.

MainStreet Partners

MainStreet est le partenaire ESG de confiance des investisseurs de premier plan, il propose un guichet unique pour leurs exigences en matière de durabilité au niveau du portefeuille. Ses clients comptent parmi les gestionnaires de fortune, les gestionnaires d'actifs, les banques d'investissement, les assurances et les propriétaires d'actifs les plus sophistiqués et les plus importants du secteur financier. MainStreet Partners est basé à Londres, est réglementé par la Financial Conduct Authority et se compose de deux divisions principales :

ESG Advisory - offre des solutions pour la création de portefeuilles ESG multi-actifs et multi-gestionnaires avec des fonds communs de placement, des actions et des obligations. La société développe avec ses partenaires des produits qui s'alignent sur les normes de durabilité les plus élevées ; Analyse de portefeuille - fournit une approche holistique de l'analyse des données ESG telle que : des notations ESG de fonds transparentes et détaillées, l'évaluation des portefeuilles des clients pour améliorer leur profil ESG et les aligner sur la réglementation " verte ".

MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business

Le MIP est l'École Supérieure de Commerce du Politecnico di Milano, l'une des meilleures universités scientifiques et technologiques au monde, qui offre depuis plus de 40 ans des programmes de formation en gestion aux diplômés, aux professionnels, aux entreprises et aux institutions.

Elle s'est toujours distinguée dans les domaines de l'innovation, de la transformation numérique et de la durabilité. En 2014, elle a lancé le premier Executive MBA italien en apprentissage numérique et aujourd'hui la formation numérique fait partie intégrante de l'ensemble du portefeuille éducatif. Cet engagement a permis au MIP de se hisser dans les premiers rangs mondiaux, en se plaçant au 5e rang du QS Online MBA Rankings 2020 et au 9e rang du FT Online MBA Ranking 2020. L'école accorde une attention particulière aux questions liées au développement durable : elle est la seule European Business School parmi les établissements certifiés B Corp, une reconnaissance accordée aux entreprises qui se caractérisent par leur engagement en faveur du développement durable et de la construction d'une société plus inclusive. Le MIP travaille en permanence aux côtés d'entreprises de renommée nationale et internationale, établissant des partenariats qui permettent de concevoir des formations visant à fournir les outils nécessaires pour relever les défis des marchés actuels. L'internationalisation est une autre caractéristique du MIP : plus de 70 nationalités différentes sont représentées chaque jour dans ses salles de classe et ses bureaux.

L'offre de formation se compose de plus de 40 masters chaque année dont des MBA et des Executive MBA, d'un catalogue de plus de 200 programmes ouverts dédiés aux profils de cadres et de diverses formations sur mesure pour les entreprises.

