Reply renforce sa présence en Amérique du Nord avec l'acquisition d'Enowa LLC et The Spur Group

REPLY [MTA, STAR : REY] renforce sa présence sur le marché américain avec la double acquisition de Enowa LLC (www.enowa.com) - spécialiste en conseil et développement de solutions reposant sur la technologie SAP - et The Spur Group (www.thespurgroup.com) - un leader en conseil stratégique pour le marketing et la vente.

Enowa LLC, établie à Philadelphie, est un chef de file de la conception de solutions en nuage et des services à valeur ajoutée reposant sur la technologie SAP. La société a pour clients les plus grands noms du secteur nord-américain de la chimie industrielle, des services aux consommateurs, de la santé et de l'énergie.

The Spur Group est basé à Bellevue (Seattle), et accompagne les géants de la technologie et les grandes marques mondiales - dont Cisco, Microsoft, Rockwell Automation, Qlik et VMWare - dans leur définition de stratégies de mise sur le marché et de positionnement, grâce à ses compétences en stratégie, marketing, analyse de données et modèles opérationnels.

Les investissements dans Enowa LLC et dans The Spur Group, qui emploient ensemble plus de 400 personnes, font partie de la stratégie de croissance internationale de Reply, notamment aux États-Unis, où Reply est déjà implantée à Atlanta, Chicago, Détroit, Kansas City, Seattle et St Louis.

Les fondateurs d'Enowa LLC et de The Spur Group en tant que "Partenaire Reply" auront la tâche de développer les activités de leurs sociétés respectives au sein du Groupe Reply en Amérique du Nord.

"Enowa et The Spur Group se caractérisent tous deux par un fort esprit d'entreprise et une attention constante à l'innovation technologique", a déclaré Mario Rizzante, président de Reply. La grande complémentarité de leurs services avec notre offre actuelle permettra de créer une plateforme optimale, développant davantage l'empreinte de Reply aux États-Unis, premier marché mondial des services informatiques."

Le PDG d'Enowa LLC, Ali Sarraf, déclare : "Nous sommes ravis de rejoindre le réseau d'entreprises de Reply en tant que premier cabinet de conseil SAP en Amérique du Nord. Le fort intérêt pour les personnes, la culture et l'orientation client qui caractérisent Reply cadrent parfaitement avec notre culture d'entreprise. Nous aurons ensemble l'opportunité d'offrir une nouvelle valeur ajoutée à nos clients."

"Je suis ravi d'annoncer que The Spur Group se joint à Reply, une entreprise qui accorde la même attention à l'expérience de ses employés et de ses clients. Nous apportons au réseau américain de Reply de nombreuses capacités, notamment une expertise en matière de conseil stratégique et de mise sur le marché", a déclaré Randy Karr, PDG de The Spur Group. Reply est présent sur de nombreux marchés distincts, entretient des relations avec un grand nombre de nos clients cibles, dispose de processus et de structures standard que nous pouvons exploiter ainsi que d'un réservoir de compétences auquel nous pouvons désormais accéder. En tant qu'entreprise, nous sommes maintenant plus forts que nous ne l'avons jamais été."

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux moyens de communication et médias numériques. Reply est un réseau d'entreprises hautement spécialisées au service des principaux groupes industriels européens actifs dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique, pour la définition et le développement de modèles économiques en adéquation avec les nouveaux paradigmes de l'IA, de l'infonuagique, des médias numériques et de l'Internet des objets. Reply propose des services de conseil, d'intégration de systèmes et de solutions numériques. www.reply.com

ENOWA LLC

Enowa est un cabinet de conseil SAP créé en 2002, spécialisé dans les processus d'entreprise et le conseil en systèmes SAP. Avec près de 20 ans d'expérience, Enowa est partenaire SAP Gold et jouit d'une expertise reconnue dans divers secteurs d'activité pour la conduite de projets de transformation nationaux et internationaux. Les clients d'Enowa bénéficient de l'expertise d'experts certifiés, à la tête de l'industrie, qui maîtrisent leur secteur, la complexité de leurs activités et leur culture unique. La constance d'Enowa à livrer des projets réussis favorise l'établissement de relations durables et de confiance à tous les niveaux de l'organisation de nos clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.enowa.com

THE SPUR GROUP

The Spur Group est le principal prestataire de services de bout en bout pour la mise en marché. Nous transformons les expériences des clients, des partenaires et des employés en avantages concurrentiels, en soutenant nos clients dans l'acquisition d'informations exploitables, en renforçant les engagements clients, en améliorant l'influence des partenaires, en stimulant l'excellence de l'exécution et en accélérant la croissance des revenus. www.thespurgroup.com

Ce communiqué de presse est une traduction, la version italienne faisant foi.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220110005613/fr/