Repositrak, Inc, anciennement Park City Group, Inc, fournit aux détaillants, aux fournisseurs et aux grossistes une suite de solutions pour les aider à réduire les risques et à rester en conformité avec les exigences réglementaires. La société se compose de trois familles de produits : la traçabilité alimentaire, la conformité et la gestion des risques, et les solutions de la chaîne d'approvisionnement. Les applications intégrées de la plateforme basée sur le cloud de la société se renforcent mutuellement et fonctionnent en synergie pour créer de la valeur et un impact positif. La plateforme de la société permet d'optimiser les ventes, l'approvisionnement et la sécurité dans la chaîne d'approvisionnement de la vente au détail. Elle propose le réseau de traçabilité Repositrak, qui est une solution de traçabilité alimentaire conforme à la loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire (FSMA) 204. Sa gestion de la conformité et des risques comprend la réduction des risques financiers, de marque et réglementaires avec le choix de l'industrie. Ses solutions pour la chaîne d'approvisionnement comprennent la réduction des ruptures de stock, l'augmentation du chiffre d'affaires, la réduction des dépenses opérationnelles et la création d'une visibilité de la chaîne d'approvisionnement.

