Le promoteur de GNL Venture Global se dispute avec ses clients au sujet des cargaisons

Venture Global LNG, qui construit trois usines de traitement de gaz naturel liquéfié aux États-Unis, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, est en conflit avec deux clients de son premier projet à cause de défaillances mécaniques qui ont empêché les livraisons commerciales un an après le début des expéditions initiales.

Ce différend, qui porte sur la notion d'exploitation commerciale, met en évidence les énormes profits réalisés par les fournisseurs l'année dernière, alors que la demande de GNL américain a explosé et que les prix ont presque triplé. Il montre également que les usines de conception plus récente et très modulaire n'ont pas échappé aux retards qui ont affecté les projets de GNL antérieurs.

La société italienne de distribution d'électricité Edison SpA a engagé en mai une procédure d'arbitrage à l'encontre de Venture Global en raison de son incapacité à fournir des cargaisons, a déclaré la porte-parole d'Edison. La société énergétique espagnole Repsol SA a récemment attaqué la société basée à Arlington, en Virginie, dans le cadre d'un recours auprès du ministère américain de l'énergie (DOE) pour ne pas lui avoir fourni de cargaisons.

L'installation d'exportation de GNL Calcasieu Pass de Venture Global, située dans la paroisse de Cameron, en Louisiane, utilise une conception modulaire qui assemble 18 unités de liquéfaction qui, ensemble, peuvent fournir jusqu'à 12 millions de tonnes de gaz surfondu. Cette installation est la première de trois complexes qui coûteront plus de 20 milliards de dollars et qui, une fois achevés, produiront 70 millions de tonnes de GNL par an.

Venture Global a décrit le complexe, au moment de sa première expédition de cargaison l'année dernière, comme détenant "le record mondial de l'installation de GNL à grande échelle la plus rapide jamais construite".

MISE EN SERVICE PROGRESSIVE

Mais un an après que la première cargaison a quitté les quais de l'usine, Venture Global a révélé que l'installation d'alimentation électrique de l'usine nécessitait des "réparations importantes" qui retarderaient les opérations commerciales.

La société "continue de respecter toutes les obligations découlant de nos contrats à long terme, y compris le temps utile", a déclaré à Reuters la porte-parole Shaylyn Hynes. Sa conception modulaire "a nécessité des tests importants et une mise en service progressive" ou une période de démarrage, a-t-elle ajouté.

Les critiques concernant la poursuite des livraisons à des acheteurs prêts à payer des prix élevés pendant ce long processus représentent "une tentative de nuire à la réputation de Venture Global et d'obtenir un avantage commercial", a déclaré Mme Hynes.

À ce jour, les expéditions ont été précommerciales, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas atteint les volumes prévus dans les contrats en raison du démarrage progressif. Néanmoins, Venture Global a expédié au moins 128 cargaisons depuis Calcasieu Pass au cours des 12 mois précédant le mois de mars, et la plupart d'entre elles étaient destinées à l'Europe en un temps utile où les prix au comptant atteignaient des sommets inégalés.

Edison et Repsol ont signé des contrats d'achat avec Venture Global en 2017 et 2018, respectivement. Le GNL coûtait en temps utile entre 8 et 12 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) en Europe. L'année dernière, les prix ont grimpé à 89 dollars par mmBtu en août, contre 23 dollars par mmBtu en février, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine.

L'usine de Calcasieu Pass a produit et expédié environ 11 cargaisons par mois de mars 2022 à cette année, qui ont été vendues en tant qu'approvisionnements pré-commerciaux. Ce volume a irrité les clients contractuels qui estiment que Venture Global a profité des prix élevés du GNL au comptant à leurs dépens.

Parmi ses clients figurent Edison, Repsol, Shell, GALP (Portugal), EnBW (Allemagne) et la société gazière polonaise PGNiG, rachetée l'année dernière par le raffineur PKN Orlen...

LA SITUATION N'EST PAS TOLÉRABLE

"Étant donné qu'Edison suppose qu'il n'existe aucune justification légale à ce retard et que la situation n'est plus tolérable, Edison n'a pas eu d'autre choix que d'entamer en mai une procédure d'arbitrage", a déclaré un porte-parole de l'entreprise italienne.

Repsol a récemment demandé au ministère de l'environnement de rouvrir ses autorisations pour Calcasieu Pass. Elle souhaite que le ministère évalue "si Venture Global se conforme maintenant aux exigences des ordres du DOE et fait des déclarations exactes au DOE et à son personnel".

Dans sa réponse au DOE, Venture Global reproche à Repsol d'être un client "impatient".

Shell, GALP et PGNiG ont refusé de commenter. L'avocat de Repsol n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur l'appel du DOE. Le contrat d'EnBW prévoit que les premières livraisons commenceront en 2026.

M. Hynes, de Venture Global, n'a pas voulu dire quand l'entreprise prévoit d'effectuer des livraisons commerciales, ni commenter la demande d'arbitrage d'Edison. Dans un document déposé en avril auprès de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les opérations commerciales commencent au cours du premier trimestre 2024.

Les clients contractuels étaient conscients de la longueur du processus de démarrage et leurs contrats à long terme le reflètent, a déclaré M. Hynes.

Ses problèmes mécaniques concernent des défaillances dans les unités horizontales de générateur de vapeur à récupération de chaleur (HRSG) fournies par General Electric Co. Ces unités facilitent la production d'électricité à cycle combiné. (Reportage de Curtis Williams ; rédaction de Gary McWilliams et Paul Simao)