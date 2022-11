PETROLE: Le brut termine en forte hausse à New York

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les cours du baril de brut ont terminé en forte hausse mercredi à New York, enchaînant une troisième séance consécutive de progression et repassant au dessus de la barre des 80 dollars, après l'annonce d'une chute inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis en raison d'une forte activité des raffineurs. Le département américain de l'Energie (EIA) a indiqué que les stocks de brut avaient baissé de 12,6 millions de barils alors que les analystes anticipaient une baisse nettement moins importante, de 2,1 millions de barils, par rapport à la semaine précédente, selon un consensus du Wall Street Journal. Les opérateurs espèrent également une atténuation des restrictions sanitaires en Chine après les troubles dans le pays et spéculent également sur une possible réduction des objectifs de production de l'OPEP et de leurs alliés lors de leur réunion prévue dimanche. En clôture, le contrat sur le baril de brut léger WTI pour livraison en janvier s'est adjugé 2,35 dollars, soit 3%, à 80,55 dollars. Le contrat mensuel a cependant accusé un recul de 6,9% sur l'ensemble du mois de novembre.

