Repsol S.A. figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers espagnols. L'activité s'organise autour de 4 pôles : - raffinage et distribution (n° 1 espagnol) : 42,1 Mt de pétrole brut raffinées en 2022 et 25,5 Mt de produits pétroliers vendues (kérosène, gazoline, fuel, etc.). A fin 2022, le groupe exploite 6 raffineries implantées en Espagne (5) et au Pérou, et un réseau de 4 651 stations-service situées en Espagne (3 304), au Pérou (567), au Portugal (515) et au Mexique (265). En outre, Repsol S.A. développe des activités de vente de lubrifiants, de carburants pour l'aviation, de bitumes et de produits de spécialité (7 261 Kt vendues en 2022), de gaz de pétrole liquéfié (1 207 Kt vendues) et de produits pétrochimiques (2,5 Mt de produits vendues) ; - production d'électricité et distribution de gaz naturel: 8 734 Gwh d'électricité produits à partir d'énergies renouvelables et 1 650 Gwh de gaz vendus en 2022 ; - liquéfaction, transport et regazéification de gaz naturel ; - exploration et production de pétrole et de gaz naturel : 550 000 barils d'hydrocarbures produits par jour en 2022. La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (57,9%), Pérou (7,2%), Etats-Unis (5,7%), Portugal (4,6%) et autres (24,6%).