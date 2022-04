Repsol : affiche un bénéfice net de 1,392 milliard d'euros

Repsol a enregistré un bénéfice net de 1,392 milliard d'euros au premier trimestre 2022, contre 648 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.



Le résultat net ajusté s'élève à 1,056 milliard d'euros, dont 69% proviennent de l'activité Exploration et Production qui réalise l'ensemble de ses activités hors d'Espagne.



L'activité d'exploration et de production a progressé, soutenue par la hausse des prix du pétrole brut et du gaz pour afficher un bénéfice de 731 millions d'euros.



Le bénéfice de l'activité industrielle s'est élevé à 236 millions d'euros, soit une amélioration significative par rapport au premier trimestre 2021.

Les activités Commerciales et Renouvelables, avec un bénéfice de 117 millions d'euros, ont légèrement amélioré leurs performances par rapport au premier trimestre 2021.



Le flux de trésorerie d'exploitation s'est établi à 1,091 milliard d'euros, également supérieur au chiffre du premier trimestre 2021. En excluant le fonds de roulement, ce chiffre s'élève à 3,064 milliards d'euros, soit une augmentation significative (+1,437 milliard).



En revanche, l'endettement net a clôturé la période à 5,9 milliards d'euros, en légère hausse par rapport à la fin décembre 2021 où il était de 5,762 milliards d'euros. Les liquidités s'élèvent à 9,823 milliards d'euros, suffisantes pour couvrir les échéances de la dette à court terme 3,5 fois, contre 2,95 fois à la fin décembre.



'Ces résultats démontrent la force de notre modèle. En 2022, nous continuerons à avancer dans nos objectifs de transformation et de décarbonisation, en apportant de la valeur à nos actionnaires et en démontrant notre responsabilité dans la fourniture d'énergie à nos clients.', commente Josu Jon Imaz, directeur général de Repsol.



