Repsol : cession d'une partie de la filiale renouvelables

Repsol a annoncé vendredi que Crédit Agricole et Energy Infrastructure Partners (EIP) allaient prendre une participation de 25% dans sa filiale d'énergies renouvelables pour un montant de 905 millions d'euros.



Dans un communiqué, le groupe pétrolier espagnol précise que la transaction valorise l'activité à près de 4,4 milliards d'euros, dette comprise.



Il souligne que l'appui du groupe bancaire français et du gestionnaire d'actifs suisse va lui permettre de développer sa filiale, qui vise six gigawatts (GW) de capacité installée à horizon 2025, puis 20 GW en 2030.



Son portefeuille totalise pour l'instant 1,6 GW via des projets en Espagne, aux Etats-Unis et au Chili et une participation dans le parc éolien offshore de WindFloat, au Portugal.



Les analystes de Berenberg font remarquer que les énergies renouvelables ne représentent aujourd'hui qu'une petite portion des bénéfices de Repsol, l'entité ayant dégagé l'an dernier un bénéfice opérationnel de 761 millions d'euros, soit 17% des profits du groupe.



Si Repsol n'a pas précisé ce qu'il entendant faire du produit de l'opération, qui devrait se clôturer d'ici à la fin de l'année, les équipes du broker canadien RBC tablent, eux, sur une augmentation de la rémunération proposée aux actionnaires au vu du solide bilan actuellement affiché par la compagnie espagnole.



A la Bourse de Madrid, l'action Repsol s'inscrivait en hausse de 1% après cette annonce.



